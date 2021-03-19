РНБО найближчим часом збереться щодо локдауну в Україні

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“Те що стосується локдауну, те що стосується коронавірусу, я думаю, що найближчим часом буде відповідне засідання Ради національної безпеки та оборони з цього приводу проводитися”, — розповів Данілов.

За його словами, на початку тижня Апарат РНБО почав надсилати інформаційні листи органам місцевого самоврядування й ті почали проводити засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду питання посилення карантинних заходів.

Доповнення

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав місцевих керівників не чекати вказівок, а приймати необхідні рішення щодо посилення карантинних обмежень.

Також Шмигаль заявляв, якщо “червоний” рівень епідеміологічної небезпеки буде запроваджено в переважній більшості областей то уряд буде змушений ввести посилені карантинні заходи на всій території України.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що Україні поки не потрібен локдаун, а також, що важкий період з захворюваністю на COVID-19 триватиме до кінця квітня.