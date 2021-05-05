"Червону зону" поширення COVID-19 можуть покинути Харківська, Хмельницька та Чернігівська області

Цитата

“Прем’єр-міністр повідомив, що наразі шість областей залишаються у „червоній“ зоні. Після засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з „червоної“ зони можуть бути виведені Харківська, Хмельницька та Чернігівська області, оскільки в них усі показники відповідають встановленим критеріям. Денис Шмигаль зазначив, що після цього „червоний“ рівень епідемічної небезпеки залишиться у трьох областях — Сумській, Полтавській і Запорізькій”, — вказано у повідомленні Офіса президента.

Доповнення

За словами голови уряду, всього для хворих на COVID-19 виділено 77 тисяч ліжок. Забезпечені подачею кисню — 68 264. Зайнято на сьогодні 33 292 ліжка. Шмигаль також заявив, що на сьогодні в Україні вакциновано понад 759 тисяч осіб. Наразі є можливість за добу щеплювати 80-100 тисяч українців.

В Україні зафіксовано вже 2,09 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 4 травня, — майже 2,6 тисячі, що дещо більше, ніж днем раніше. Одужалих за добу приблизно утричі більше, ніж захворілих.