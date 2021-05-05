"Красную зону" распространения COVID-19 могут покинуть Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 мая. УНН. После заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с “красной” зоны могут быть выведены Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области, об этом заявил на селекторном совещании по противодействию распространению коронавирусной болезни COVID-19 премьер-министр Денис Шмыгаль, которое состоялось под председательством Президента Украины, передает УНН.

Цитата

“Премьер-министр сообщил, что сейчас шесть областей остаются в „красной“ зоне. После заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с „красной“ зоны могут быть выведены Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области, поскольку у них все показатели соответствуют установленным критериям. Денис Шмыгаль отметил, что после этого „красный“ уровень эпидемической опасности останется в трех областях — Сумской, Полтавской и Запорожской”, — указано в сообщении Офиса президента.

Дополнение

По словам главы правительства, всего для больных COVID-19 выделено 77 тысяч коек. Обеспечены подачей кислорода — 68 264. Занято сегодня 33 292 кровати. Шмыгаль также заявил, что на сегодня в Украине вакцинировано более 759 тысяч человек. Сейчас есть возможность за сутки прививать 80-100 тысяч украинцев.

В Украине зафиксировано уже 2,09 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 4 мая — почти 2,6 тысячи, что несколько больше, чем днем ранее. Выздоровевших за сутки примерно втрое больше, чем заболевших.

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