В Україні вже 2,09 млн випадків COVID-19, за добу - 2 576

КИЇВ. 5 травня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,09 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 4 травня, - майже 2,6 тисячі, що дещо більше, ніж днем раніше. Одужалих за добу приблизно утричі більше, ніж захворілих. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.