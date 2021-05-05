В Україні вже 2,09 млн випадків COVID-19, за добу - 2 576
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,09 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 4 травня, - майже 2,6 тисячі, що дещо більше, ніж днем раніше. Одужалих за добу приблизно утричі більше, ніж захворілих. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"2 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 травня 2021 року", - повідомив Степанов.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 1 671 особа;
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- летальних випадків – 161;
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- одужало – 7 728 осіб;
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- здійснено тестувань за добу – 29 154 (зокрема методом ПЛР – 19 206, методом ІФА – 4 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 877).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 2 090 986 осіб;
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- одужало – 1 697 358 осіб;
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- летальних випадків – 45 077;
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- проведено ПЛР-тестувань – 9 518 164.
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Деталі
Зокрема, за минулу добу захворіли 103 дитини та 30 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях.
При цьому за минулу добу 3 425 людей щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 73 мобільними бригадами з імунізації та 356 пунктами щеплення.
Загалом 759 434 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 759 432 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 303 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 4 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 514 821 людина.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
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- місто Київ – 143 випадки/ 57 щеплень;
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- Вінницька область – 31 випадок/ 61 щеплення;
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- Волинська область – 102 випадки/ 41 щеплення;
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- Дніпропетровська область – 213 випадків/ 879 щеплень;
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- Донецька область – 287 випадків/ 182 щеплення;
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- Житомирська область – 16 випадків/ 61 щеплення;
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- Закарпатська – 13 випадків/ 76 щеплень;
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- Запорізька область – 85 випадків/ 20 щеплень;
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- Івано-Франківська область – 13 випадків/ 62 щеплення;
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- Київська область – 73 випадки/ 355 щеплень;
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- Кіровоградська область – 42 випадки/ 60 щеплень;
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- Луганська область – 58 випадків/ 154 щеплення;
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- Львівська область – 48 випадків/ 0 щеплень;
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- Миколаївська область – 111 випадків/ 289 щеплень;
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- Одеська область – 216 випадків/ 100 щеплень;
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- Полтавська область – 106 випадків/ 23 щеплення;
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- Рівненська область – 68 випадків/ 120 щеплень;
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- Сумська область – 52 випадки/ 25 щеплень;
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- Тернопільська область – 70 випадків/ 60 щеплень;
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- Харківська область – 405 випадків/ 384 щеплення;
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- Херсонська область – 25 випадків/ 160 щеплень;
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- Хмельницька область – 136 випадків/ 0 щеплень;
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- Черкаська область – 177 випадків/ 86 щеплень;
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- Чернівецька область – 62 випадки/ 40 щеплень;
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- Чернігівська область – 24 випадки/ 130 щеплень.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.