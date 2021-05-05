В Украине уже 2,09 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 576
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,09 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 4 мая, - почти 2,6 тысячи, что несколько больше, чем днем ранее. Выздоровевших за сутки примерно втрое больше, чем заболевших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"2576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 5 мая 2021 года", - сообщил Степанов.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 1671 человек;
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- летальных случаев - 161;
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- выздоровели - 7728 человек;
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- осуществлено тестирований за сутки - 29 154 (в том числе методом ПЦР - 19 206, методом ИФА - 4071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5877).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 2 090 986 человек;
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- выздоровели - 1 697 358 человек;
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- летальных исходов - 45 077;
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- проведено ПЦР-тестов - 9 518 164.
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Детали
В частности, за минувшие сутки заболели 103 ребенка и 30 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях.
При этом за прошедшие сутки 3425 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 73 мобильными бригадами по иммунизации и 356 пунктами прививки.
В общем 759 434 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 759 432 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 303 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 4 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 514 821 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
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- Киев - 143 случая / 57 прививок;
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- Винницкая область - 31 случай / 61 прививки;
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- Волынская область - 102 случая / 41 прививки;
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- Днепропетровская область - 213 случаев / 879 прививок;
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- Донецкая область - 287 случаев / 182 прививки;
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- Житомирская область - 16 случаев / 61 прививки;
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- Закарпатская - 13 случаев / 76 прививок;
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- Запорожская область - 85 случаев / 20 прививок;
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- Ивано-Франковская область - 13 случаев / 62 прививки;
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- Киевская область - 73 случая / 355 прививок;
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- Кировоградская область - 42 случая / 60 прививок;
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- Луганская область - 58 случаев / 154 прививки;
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- Львовская область - 48 случаев / 0 прививок;
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- Николаевская область - 111 случаев / 289 прививок;
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- Одесская область - 216 случаев / 100 прививок;
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- Полтавская область - 106 случаев / 23 прививки;
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- Ровенская область - 68 случаев / 120 прививок;
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- Сумская область - 52 случая / 25 прививок;
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- Тернопольская область - 70 случаев / 60 прививок;
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- Харьковская область - 405 случаев / 384 прививки;
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- Херсонская область - 25 случаев / 160 прививок;
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- Хмельницкая область - 136 случаев / 0 прививок;
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- Черкасская область - 177 случаев / 86 прививок;
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- Черновицкая область - 62 случая / 40 прививок;
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- Черниговская область - 24 случая / 130 прививок.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.