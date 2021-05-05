В Украине уже 2,09 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 576

"2576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 5 мая 2021 года", - сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки:



госпитализированы - 1671 человек;



летальных случаев - 161;



выздоровели - 7728 человек;



осуществлено тестирований за сутки - 29 154 (в том числе методом ПЦР - 19 206, методом ИФА - 4071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5877).



За все время пандемии в Украине:



заболело - 2 090 986 человек;



выздоровели - 1 697 358 человек;



летальных исходов - 45 077;



проведено ПЦР-тестов - 9 518 164.



Детали

В частности, за минувшие сутки заболели 103 ребенка и 30 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях.

При этом за прошедшие сутки 3425 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 73 мобильными бригадами по иммунизации и 356 пунктами прививки.

В общем 759 434 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 759 432 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 303 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 4 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 514 821 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:



Киев - 143 случая / 57 прививок;



Винницкая область - 31 случай / 61 прививки;



Волынская область - 102 случая / 41 прививки;



Днепропетровская область - 213 случаев / 879 прививок;



Донецкая область - 287 случаев / 182 прививки;



Житомирская область - 16 случаев / 61 прививки;



Закарпатская - 13 случаев / 76 прививок;



Запорожская область - 85 случаев / 20 прививок;



Ивано-Франковская область - 13 случаев / 62 прививки;



Киевская область - 73 случая / 355 прививок;



Кировоградская область - 42 случая / 60 прививок;



Луганская область - 58 случаев / 154 прививки;



Львовская область - 48 случаев / 0 прививок;



Николаевская область - 111 случаев / 289 прививок;



Одесская область - 216 случаев / 100 прививок;



Полтавская область - 106 случаев / 23 прививки;



Ровенская область - 68 случаев / 120 прививок;



Сумская область - 52 случая / 25 прививок;



Тернопольская область - 70 случаев / 60 прививок;



Харьковская область - 405 случаев / 384 прививки;



Херсонская область - 25 случаев / 160 прививок;



Хмельницкая область - 136 случаев / 0 прививок;



Черкасская область - 177 случаев / 86 прививок;



Черновицкая область - 62 случая / 40 прививок;



Черниговская область - 24 случая / 130 прививок.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.