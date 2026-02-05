Трамп відмовився займати сторону Венса чи Рубіо як наступника у 2028 році

Президент США Дональд Трамп у середу відмовився займати сторону в дебатах щодо того, хто, найімовірніше, буде його наступником у президентській кампанії республіканців 2028 року - його віцепрезидент Джей Ді Венс чи його державний секретар Марко Рубіо, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Венс, колишній сенатор-республіканець від штату Огайо, заявив, що поговорить з Трампом про можливість балотування після проміжних виборів у листопаді.

Серед республіканських інсайдерів також існують припущення, що Рубіо, колишній сенатор від Флориди, який балотувався на посаду президента від Республіканської партії у 2016 році та програв Трампу, може балотуватися на посаду президента.

Рубіо не закрив двері для балотування у 2028 році, але похвалив Венса як сильного потенційного кандидата.

Трамп сказав, що він "схильний" підтримати наступника, коли його запитали про Венса та Рубіо під час інтерв'ю NBC News, але додав, що не хоче зараз вдаватися в цю тему.

"У нас є три роки. Я не хочу, знаєте, у мене є двоє людей, які чудово виконують свою роботу. Я не хочу сперечатися, або я не хочу використовувати слово "битися" - це не буде бійкою. Але подивіться, Джей Ді фантастичний, і Марко фантастичний", - сказав Трамп.

Трамп часто казав, що ці двоє чоловіків повинні балотуватися разом в одному білеті. Вибори 2028 року матимуть широку відкриту гонку як з республіканської, так і з демократичної сторони, і очікується велика кількість кандидатів.

Можливо, натякаючи на Рубіо, головного дипломата країни, Трамп сказав про пару: "Я б сказав, що один трохи більш дипломатичний, ніж інший".

Він назвав їх обох людьми дуже високого інтелекту.

"Я думаю, що є різниця в стилі, - сказав Трамп. - Знаєте, ви самі можете бачити стиль. Але вони обидва дуже здібні. Я справді думаю ось що: поєднання Джей Ді та Марко було б дуже важко перевершити, я думаю. Але в політиці ніколи не знаєш, чи не так?"

В інтерв'ю Трамп також, схоже, знову розглядав можливість балотування на неконституційний третій термін. Він фліртував з цією ідеєю минулого року, але пізніше відмовився від неї.

На запитання, чи бачить він "якийсь сценарій", за якого він все ще буде президентом, коли розпочнеться термін наступного президента в січні 2029 року, Трамп відповів: "Я не знаю. Було б цікаво".