В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 12977 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 23529 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 18661 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 18630 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 19388 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 18254 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39 • 15137 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 13730 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 20145 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
рф атакує Київщину дронами: у Вишгородському районі постраждала людина
російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждалі
Трамп відмовився займати сторону Венса чи Рубіо як наступника у 2028 році

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Дональд Трамп не обрав наступника між Джей Ді Венсом та Марко Рубіо на президентську кампанію 2028 року. Він назвав обох фантастичними та дуже здібними, відзначивши різницю в стилях.

Трамп відмовився займати сторону Венса чи Рубіо як наступника у 2028 році

Президент США Дональд Трамп у середу відмовився займати сторону в дебатах щодо того, хто, найімовірніше, буде його наступником у президентській кампанії республіканців 2028 року - його віцепрезидент Джей Ді Венс чи його державний секретар Марко Рубіо, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Венс, колишній сенатор-республіканець від штату Огайо, заявив, що поговорить з Трампом про можливість балотування після проміжних виборів у листопаді.

Серед республіканських інсайдерів також існують припущення, що Рубіо, колишній сенатор від Флориди, який балотувався на посаду президента від Республіканської партії у 2016 році та програв Трампу, може балотуватися на посаду президента.

Рубіо не закрив двері для балотування у 2028 році, але похвалив Венса як сильного потенційного кандидата.

Рубіо приватно зізнається, що Венс є фаворитом від Республіканської партії на виборах 2028 року - ЗМІ07.11.25, 15:24 • 2682 перегляди

Трамп сказав, що він "схильний" підтримати наступника, коли його запитали про Венса та Рубіо під час інтерв'ю NBC News, але додав, що не хоче зараз вдаватися в цю тему.

"У нас є три роки. Я не хочу, знаєте, у мене є двоє людей, які чудово виконують свою роботу. Я не хочу сперечатися, або я не хочу використовувати слово "битися" - це не буде бійкою. Але подивіться, Джей Ді фантастичний, і Марко фантастичний", - сказав Трамп.

Трамп часто казав, що ці двоє чоловіків повинні балотуватися разом в одному білеті. Вибори 2028 року матимуть широку відкриту гонку як з республіканської, так і з демократичної сторони, і очікується велика кількість кандидатів.

Можливо, натякаючи на Рубіо, головного дипломата країни, Трамп сказав про пару: "Я б сказав, що один трохи більш дипломатичний, ніж інший".

Він назвав їх обох людьми дуже високого інтелекту.

"Я думаю, що є різниця в стилі, - сказав Трамп. - Знаєте, ви самі можете бачити стиль. Але вони обидва дуже здібні. Я справді думаю ось що: поєднання Джей Ді та Марко було б дуже важко перевершити, я думаю. Але в політиці ніколи не знаєш, чи не так?"

В інтерв'ю Трамп також, схоже, знову розглядав можливість балотування на неконституційний третій термін. Він фліртував з цією ідеєю минулого року, але пізніше відмовився від неї.

Трамп заявив, що міг би балотуватися на третій термін06.01.26, 19:43 • 5618 переглядiв

На запитання, чи бачить він "якийсь сценарій", за якого він все ще буде президентом, коли розпочнеться термін наступного президента в січні 2029 року, Трамп відповів: "Я не знаю. Було б цікаво".

Юлія Шрамко

