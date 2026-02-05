Трамп відмовився займати сторону Венса чи Рубіо як наступника у 2028 році
Київ • УНН
Дональд Трамп не обрав наступника між Джей Ді Венсом та Марко Рубіо на президентську кампанію 2028 року. Він назвав обох фантастичними та дуже здібними, відзначивши різницю в стилях.
Президент США Дональд Трамп у середу відмовився займати сторону в дебатах щодо того, хто, найімовірніше, буде його наступником у президентській кампанії республіканців 2028 року - його віцепрезидент Джей Ді Венс чи його державний секретар Марко Рубіо, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Венс, колишній сенатор-республіканець від штату Огайо, заявив, що поговорить з Трампом про можливість балотування після проміжних виборів у листопаді.
Серед республіканських інсайдерів також існують припущення, що Рубіо, колишній сенатор від Флориди, який балотувався на посаду президента від Республіканської партії у 2016 році та програв Трампу, може балотуватися на посаду президента.
Рубіо не закрив двері для балотування у 2028 році, але похвалив Венса як сильного потенційного кандидата.
Рубіо приватно зізнається, що Венс є фаворитом від Республіканської партії на виборах 2028 року - ЗМІ07.11.25, 15:24 • 2682 перегляди
Трамп сказав, що він "схильний" підтримати наступника, коли його запитали про Венса та Рубіо під час інтерв'ю NBC News, але додав, що не хоче зараз вдаватися в цю тему.
"У нас є три роки. Я не хочу, знаєте, у мене є двоє людей, які чудово виконують свою роботу. Я не хочу сперечатися, або я не хочу використовувати слово "битися" - це не буде бійкою. Але подивіться, Джей Ді фантастичний, і Марко фантастичний", - сказав Трамп.
Трамп часто казав, що ці двоє чоловіків повинні балотуватися разом в одному білеті. Вибори 2028 року матимуть широку відкриту гонку як з республіканської, так і з демократичної сторони, і очікується велика кількість кандидатів.
Можливо, натякаючи на Рубіо, головного дипломата країни, Трамп сказав про пару: "Я б сказав, що один трохи більш дипломатичний, ніж інший".
Він назвав їх обох людьми дуже високого інтелекту.
"Я думаю, що є різниця в стилі, - сказав Трамп. - Знаєте, ви самі можете бачити стиль. Але вони обидва дуже здібні. Я справді думаю ось що: поєднання Джей Ді та Марко було б дуже важко перевершити, я думаю. Але в політиці ніколи не знаєш, чи не так?"
В інтерв'ю Трамп також, схоже, знову розглядав можливість балотування на неконституційний третій термін. Він фліртував з цією ідеєю минулого року, але пізніше відмовився від неї.
Трамп заявив, що міг би балотуватися на третій термін06.01.26, 19:43 • 5618 переглядiв
На запитання, чи бачить він "якийсь сценарій", за якого він все ще буде президентом, коли розпочнеться термін наступного президента в січні 2029 року, Трамп відповів: "Я не знаю. Було б цікаво".