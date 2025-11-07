ukenru
11:23 • 8918 перегляди
Рубіо приватно зізнається, що Венс є фаворитом від Республіканської партії на виборах 2028 року - ЗМІ

Київ • УНН

 • 518 перегляди

Державний секретар Марко Рубіо приватно заявив, що Джей Ді Венс є фаворитом на висунення від Республіканської партії у 2028 році. Рубіо підтримає Венса, якщо той вирішить балотуватися.

Рубіо приватно зізнається, що Венс є фаворитом від Республіканської партії на виборах 2028 року - ЗМІ

Державний секретар Марко Рубіо приватно повідомляє своїм довіреним особам, що Джей Ді Венс є фаворитом у боротьбі за висунення від Республіканської партії у 2028 році та що він підтримає віце-президента, якщо той вирішить балотуватися. Про це повідомляють два джерела, близькі до адміністрації, передає УНН із посиланням на Politico.

Деталі

Як пише видання, приватні коментарі Рубіо є яскравим прикладом того, як деякі республіканці вже розігрують боротьбу за спадкоємство після Трампа, менш ніж через рік після початку президентського терміну.

"Марко чітко дав зрозуміти, що Джей Ді буде кандидатом від Республіканської партії, якщо він цього хоче", – сказала людина, близька до держсекретаря, зазначивши, що Рубіо висловлював цю думку приватно та публічно.

"Він зробить усе можливе, щоб просто підтримати віце-президента в цих зусиллях", – сказала людина, близька до Рубіо, якій було надано анонімність для розмови з державним секретарем.

Президент Дональд Трамп неодноразово називав Венса та Рубіо своїми двома найімовірнішими наступниками, навіть минулого тижня припустивши, що вони повинні балотуватися за одним квитком. Обидва чоловіки наполягали на тому, що вони добрі друзі, і між ними немає суперництва, навіть попри те, що зростають спекуляції щодо того, хто може успадкувати мантію MAGA.

"Ніхто не очікує, що Марко піде з Кабінету Міністрів і почне кидати лайки чинному віце-президенту", – сказала друга людина, знайома з динамікою подій і яка надала анонімність для обговорення цієї надзвичайно делікатної ситуації. "Крім того, вони друзі".

Третя людина, близька до Білого дому, якій надали анонімність для відвертої розмови, сказала, що "очікується, що Джей Ді буде (кандидатом), а Рубіо – віце-президентом".

Це була, мабуть, найвідоміша річ, яку я зробив: Венс про суперечку із Зеленським у Білому домі29.10.25, 19:56 • 5763 перегляди

Додамо

Венс є головним фаворитом серед тих, хто голосував за Трампа у 2024 році, згідно з новим опитуванням POLITICO, проведеним 18-21 жовтня. Тридцять п'ять відсотків кажуть, що він є людиною, яку вони найбільше хотіли б бачити балотуючою на посаду президента у 2028 році.

Для порівняння, лише 2 відсотки назвали Рубіо у відповіді на відкрите запитання – формат, який, як правило, надає перевагу законодавцям з добре відомим іменем. Шістнадцять відсотків сказали, що вони або не знають, кого б вони хотіли бачити на виборах 2028 року, або нікого, тоді як 28 відсотків сказали, що це Трамп.

Хоча пара Венс/Рубіо може допомогти зміцнити їх як обраних наступників Трампа, опитування POLITICO показують величезний обсяг роботи, який їм доведеться виконати з виборцями, які не мають на увазі кандидата – або віддають перевагу чинному президенту на третій термін.

Питання наступництва особливо актуальне після результатів виборів у вівторок, на яких Республіканська партія показала низькі результати, що викликало широке занепокоєння тим, що без самого Трампа в бюлетені республіканці не зможуть викликати достатній ентузіазм для перемоги.

Антоніна Туманова

