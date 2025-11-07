Рубио в частном порядке признает, что Вэнс является фаворитом от Республиканской партии на выборах 2028 года - СМИ

Государственный секретарь Марко Рубио в частном порядке сообщает своим доверенным лицам, что Джей Ди Вэнс является фаворитом в борьбе за выдвижение от Республиканской партии в 2028 году и что он поддержит вице-президента, если тот решит баллотироваться. Об этом сообщают два источника, близкие к администрации, передает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Как пишет издание, частные комментарии Рубио являются ярким примером того, как некоторые республиканцы уже разыгрывают борьбу за преемственность после Трампа, менее чем через год после начала президентского срока.

"Марко четко дал понять, что Джей Ди будет кандидатом от Республиканской партии, если он этого хочет", – сказал человек, близкий к госсекретарю, отметив, что Рубио высказывал это мнение частно и публично.

"Он сделает все возможное, чтобы просто поддержать вице-президента в этих усилиях", – сказал человек, близкий к Рубио, которому была предоставлена анонимность для разговора с государственным секретарем.

Президент Дональд Трамп неоднократно называл Вэнса и Рубио своими двумя наиболее вероятными преемниками, даже на прошлой неделе предположив, что они должны баллотироваться по одному билету. Оба мужчины настаивали на том, что они хорошие друзья, и между ними нет соперничества, даже несмотря на то, что растут спекуляции относительно того, кто может унаследовать мантию MAGA.

"Никто не ожидает, что Марко уйдет из Кабинета Министров и начнет бросать лайки действующему вице-президенту", – сказал второй человек, знакомый с динамикой событий и предоставивший анонимность для обсуждения этой чрезвычайно деликатной ситуации. "Кроме того, они друзья".

Третий человек, близкий к Белому дому, которому предоставили анонимность для откровенного разговора, сказал, что "ожидается, что Джей Ди будет (кандидатом), а Рубио – вице-президентом".

Добавим

Вэнс является главным фаворитом среди тех, кто голосовал за Трампа в 2024 году, согласно новому опросу POLITICO, проведенному 18-21 октября. Тридцать пять процентов говорят, что он является человеком, которого они больше всего хотели бы видеть баллотирующимся на пост президента в 2028 году.

Для сравнения, лишь 2 процента назвали Рубио в ответе на открытый вопрос – формат, который, как правило, отдает предпочтение законодателям с хорошо известным именем. Шестнадцать процентов сказали, что они либо не знают, кого бы они хотели видеть на выборах 2028 года, либо никого, тогда как 28 процентов сказали, что это Трамп.

Хотя пара Вэнс/Рубио может помочь укрепить их как избранных преемников Трампа, опросы POLITICO показывают огромный объем работы, который им придется проделать с избирателями, которые не имеют в виду кандидата – или предпочитают действующего президента на третий срок.

Вопрос преемственности особенно актуален после результатов выборов во вторник, на которых Республиканская партия показала низкие результаты, что вызвало широкое беспокойство тем, что без самого Трампа в бюллетене республиканцы не смогут вызвать достаточный энтузиазм для победы.