11:23 • 7710 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
09:48 • 24993 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
09:46 • 26411 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 31407 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 27030 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
7 ноября, 03:41 • 28980 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
7 ноября, 00:03 • 29203 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 32627 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 69805 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 58680 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
Графики отключений электроэнергии
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов6 ноября, 13:00 • 43016 просмотра
Рубио в частном порядке признает, что Вэнс является фаворитом от Республиканской партии на выборах 2028 года - СМИ

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Государственный секретарь Марко Рубио в частном порядке заявил, что Джей Ди Вэнс является фаворитом на выдвижение от Республиканской партии в 2028 году. Рубио поддержит Вэнса, если тот решит баллотироваться.

Рубио в частном порядке признает, что Вэнс является фаворитом от Республиканской партии на выборах 2028 года - СМИ

Государственный секретарь Марко Рубио в частном порядке сообщает своим доверенным лицам, что Джей Ди Вэнс является фаворитом в борьбе за выдвижение от Республиканской партии в 2028 году и что он поддержит вице-президента, если тот решит баллотироваться. Об этом сообщают два источника, близкие к администрации, передает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Как пишет издание, частные комментарии Рубио являются ярким примером того, как некоторые республиканцы уже разыгрывают борьбу за преемственность после Трампа, менее чем через год после начала президентского срока.

"Марко четко дал понять, что Джей Ди будет кандидатом от Республиканской партии, если он этого хочет", – сказал человек, близкий к госсекретарю, отметив, что Рубио высказывал это мнение частно и публично.

"Он сделает все возможное, чтобы просто поддержать вице-президента в этих усилиях", – сказал человек, близкий к Рубио, которому была предоставлена анонимность для разговора с государственным секретарем.

Президент Дональд Трамп неоднократно называл Вэнса и Рубио своими двумя наиболее вероятными преемниками, даже на прошлой неделе предположив, что они должны баллотироваться по одному билету. Оба мужчины настаивали на том, что они хорошие друзья, и между ними нет соперничества, даже несмотря на то, что растут спекуляции относительно того, кто может унаследовать мантию MAGA.

"Никто не ожидает, что Марко уйдет из Кабинета Министров и начнет бросать лайки действующему вице-президенту", – сказал второй человек, знакомый с динамикой событий и предоставивший анонимность для обсуждения этой чрезвычайно деликатной ситуации. "Кроме того, они друзья".

Третий человек, близкий к Белому дому, которому предоставили анонимность для откровенного разговора, сказал, что "ожидается, что Джей Ди будет (кандидатом), а Рубио – вице-президентом".

Это была, пожалуй, самая известная вещь, которую я сделал: Венс о споре с Зеленским в Белом доме29.10.25, 19:56 • 5763 просмотра

Добавим

Вэнс является главным фаворитом среди тех, кто голосовал за Трампа в 2024 году, согласно новому опросу POLITICO, проведенному 18-21 октября. Тридцать пять процентов говорят, что он является человеком, которого они больше всего хотели бы видеть баллотирующимся на пост президента в 2028 году.

Для сравнения, лишь 2 процента назвали Рубио в ответе на открытый вопрос – формат, который, как правило, отдает предпочтение законодателям с хорошо известным именем. Шестнадцать процентов сказали, что они либо не знают, кого бы они хотели видеть на выборах 2028 года, либо никого, тогда как 28 процентов сказали, что это Трамп.

Хотя пара Вэнс/Рубио может помочь укрепить их как избранных преемников Трампа, опросы POLITICO показывают огромный объем работы, который им придется проделать с избирателями, которые не имеют в виду кандидата – или предпочитают действующего президента на третий срок.

Вопрос преемственности особенно актуален после результатов выборов во вторник, на которых Республиканская партия показала низкие результаты, что вызвало широкое беспокойство тем, что без самого Трампа в бюллетене республиканцы не смогут вызвать достаточный энтузиазм для победы.

Антонина Туманова

Новости Мира
Выборы в США
Марко Рубио
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Белый дом
Дональд Трамп