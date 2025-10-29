$42.080.01
Это была, пожалуй, самая известная вещь, которую я сделал: Венс о споре с Зеленским в Белом доме

Киев • УНН

 • 736 просмотра

По словам вице-президента США, после спора уже "перевернули новую страницу". Кроме того, администрация Трампа пытается наладить продуктивные отношения как с украинцами, так и с россиянами.

Это была, пожалуй, самая известная вещь, которую я сделал: Венс о споре с Зеленским в Белом доме

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что скандал с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете стал "пожалуй, самой известной вещью", которую он делал. Об этом Венс заявил в интервью New York Post, передает УНН.

Это было шесть-восемь месяцев назад. Мы перевернули новую страницу. Мы стараемся наладить продуктивные отношения как с украинцами, так и с русскими, потому что хотим положить конец этому конфликту, и я считаю, что президент имеет очень хорошие рабочие отношения - как и я - со всеми сторонами, участвующими в конфликте 

- сказал Венс.

По его словам, стычка с Зеленским в Белом доме была "пожалуй, самой известной вещью, которую я когда-либо делал, или, возможно, когда-либо сделаю".

Если вернуться к тому моменту, я был разочарован, потому что почувствовал некоторую грубость. Я думаю, что для меня, а также, по моему мнению, для любого иностранного лидера, который приезжает в Овальный кабинет, главное - это стараться уважать правила того дома, в котором ты находишься. Если ты собираешься выразить несогласие, ты можешь сделать это особенно продуктивным образом или непродуктивным образом 

- добавил Венс.

Дополнение

Во время встречи президента США Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского в феврале в Овальном кабинете возникла напряженная ссора.

"С войной у всех проблемы...У вас есть океан, океан вас отгораживает, но вы почувствуете", - сказал Зеленский, после чего Трамп разнервничался и перебил Зеленского.

Разговор перешел на высокие тональности.

"Не говорите нам, что мы будем чувствовать. Мы пытаемся решить вашу проблему. Не надо нам навязывать свои позиции. Вы не имеете права нам диктовать то, что мы будем чувствовать...Нам будет прекрасно, мы будем сильны, мы будем мощны. Вы в не очень выгодной позиции, вы в не надлежащих условиях, у вас нет на руках нужных карт. Вы проявляете неуважение к нашей стране", - сказал Трамп Зеленскому.

На что украинский лидер заметил, что он не приехал в США играть в карты.

К спору присоединился вице-президент США Джей Ди Венс и обратился к Зеленскому: "Вы не можете нам указывать, что нам делать...Президент США пытается спасти вашу страну".

Тогда же Трамп разозлился на лидера Украины Владимира Зеленского, потому что тот приехал в Белый дом не в костюме, а в военной одежде.

Журналист Брайан Гленн, который в феврале спросил Зеленского, почему он не был в костюме во время встречи с Трампом, извинился.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Столкновения
Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты