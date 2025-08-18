Журналіст, який у лютому запитав Зеленського про костюм, вибачився

Журналіст Браян Гленн, який у лютому запитав Президента України Володимира Зеленського, чому він не в костюмі під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом, вибачився, передає УНН.

Деталі

Браян Гленн сказав Зеленському, що він "чудово виглядає у цьому костюмі", на що Трамп відповів: "Я те саме сказав".

Зеленський відповів: "Я пам’ятаю", на що Гленн відповів: "Я перепрошую".

Президент України в жарт відповів, що журналіст "не міняв свого одягу з останньої зустрічі. Я перевдягнувся, а ви ні".

Нагадаємо

Американський репортер Браян Гленн отримав пляшку горілки від російського журналіста, якому повернув загублену камеру. Цей російський журналіст раніше ставив питання Володимиру Зеленському щодо його одягу в Овальному кабінеті.

Дональд Трамп був незадоволений тим, що Зеленський прибув до Білого дому у військовому одязі замість костюма. Після напруженої суперечки в Овальному кабінеті Зеленський достроково залишив зустріч.