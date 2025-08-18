$41.340.11
Журналист, который в феврале спросил Зеленского о костюме, извинился

Киев • УНН

 • 338 просмотра

Журналист Брайан Гленн извинился перед Владимиром Зеленским за февральский вопрос об отсутствии костюма. Зеленский пошутил, что журналист не переодевался с последней встречи.

Журналист Брайан Гленн, который в феврале спросил Президента Украины Владимира Зеленского, почему он не в костюме во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, извинился, передает УНН.

Детали

Брайан Гленн сказал Зеленскому, что он "отлично выглядит в этом костюме", на что Трамп ответил: "Я то же самое сказал".

Зеленский ответил: "Я помню", на что Гленн ответил: "Я извиняюсь".

Президент Украины в шутку ответил, что журналист "не менял своей одежды с последней встречи. Я переоделся, а вы нет".

Напомним

Американский репортер Брайан Гленн получил бутылку водки от российского журналиста, которому вернул потерянную камеру. Этот российский журналист ранее задавал вопросы Владимиру Зеленскому относительно его одежды в Овальном кабинете.

Дональд Трамп был недоволен тем, что Зеленский прибыл в Белый дом в военной одежде вместо костюма. После напряженного спора в Овальном кабинете Зеленский досрочно покинул встречу.

Павел Башинский

