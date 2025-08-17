Американський репортер, який ставив Зеленському питання про костюм Браян Гленн похизувався подарунком від російського журналіста
Київ • УНН
Американський репортер Браян Гленн отримав пляшку горілки від російського журналіста, якому повернув загублену камеру. Цей російський журналіст раніше ставив питання Володимиру Зеленському щодо його одягу в Овальному кабінеті.
Американський репортер Браян Гленн опублікував відео з пляшкою горілки, яку отримав від російського журналіста. Саме цей журналіст під час зустрічі в Овальному кабінеті ставив українському президенту Володимиру Зеленському питання, чому той не в костюмі, пише УНН.
Деталі
Подивіться, що мені дали російські ЗМІ
Він написав, що подарунку передувала історія. він знайшов загублену камеру, яка належала одному з репортерів російських ЗМІ, і той начебто був дуже вдячний і зробив презент колезі.
Для довідки - коханкою Браяна Гленна є конгресменка-республіканка Марджорі Тейлор Грін, прихильниця "теорій змов" і припинення допомоги Україні.
Доповнення
Під час жвавої бесіди в Овальному кабінеті Зеленський отримав низку питань і коментарів американського консервативного журналіста щодо свого стилю одягу.
Чому ви не носите костюм? У вас є костюм? Багато американців вважають, що ви не поважаєте гідність офісу (Білого дому, - ред.)
З початку повномасштабного вторгнення український президент віддає перевагу футболкам і світшотам у мілітарі-стилі, зазвичай із тризубом, і навіть під час офіційних зустрічей зі світовими лідерами дотримується цього стилю. Тож запитання журналіста його не збентежило.