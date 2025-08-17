$41.450.00
Ексклюзив
10:14 • 12914 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 25075 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 108754 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 71809 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 73073 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 63263 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 52561 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 247240 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 214100 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 168524 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
Американський репортер, який ставив Зеленському питання про костюм Браян Гленн похизувався подарунком від російського журналіста

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Американський репортер Браян Гленн отримав пляшку горілки від російського журналіста, якому повернув загублену камеру. Цей російський журналіст раніше ставив питання Володимиру Зеленському щодо його одягу в Овальному кабінеті.

Американський репортер, який ставив Зеленському питання про костюм Браян Гленн похизувався подарунком від російського журналіста

Американський репортер Браян Гленн опублікував відео з пляшкою горілки, яку отримав від російського журналіста. Саме цей журналіст під час зустрічі в Овальному кабінеті ставив українському президенту Володимиру Зеленському питання, чому той не в костюмі, пише УНН.

Деталі

Подивіться, що мені дали російські ЗМІ

- написав він під відео, на якому демонструє пляшку горілки.

Він написав, що подарунку передувала історія. він знайшов загублену камеру, яка належала одному з репортерів російських ЗМІ, і той начебто був дуже вдячний і зробив презент колезі.

Для довідки - коханкою Браяна Гленна є конгресменка-республіканка Марджорі Тейлор Грін, прихильниця "теорій змов" і припинення допомоги Україні.

Доповнення

Під час жвавої бесіди в Овальному кабінеті Зеленський отримав низку питань і коментарів американського консервативного журналіста щодо свого стилю одягу.

Чому ви не носите костюм? У вас є костюм? Багато американців вважають, що ви не поважаєте гідність офісу (Білого дому, - ред.)

- звернувся до Зеленського репортер.

З початку повномасштабного вторгнення український президент віддає перевагу футболкам і світшотам у мілітарі-стилі, зазвичай із тризубом, і навіть під час офіційних зустрічей зі світовими лідерами дотримується цього стилю. Тож запитання журналіста його не збентежило.

Альона Уткіна

