Американский репортер, задававший Зеленскому вопрос о костюме, Брайан Гленн похвастался подарком от российского журналиста

Американский репортер Брайан Гленн опубликовал видео с бутылкой водки, которую получил от российского журналиста. Именно этот журналист во время встречи в Овальном кабинете задавал украинскому президенту Владимиру Зеленскому вопрос, почему тот не в костюме, пишет УНН.

Детали

Посмотрите, что мне дали российские СМИ - написал он под видео, на котором демонстрирует бутылку водки.

Он написал, что подарку предшествовала история. Он нашел потерянную камеру, которая принадлежала одному из репортеров российских СМИ, и тот якобы был очень благодарен и сделал презент коллеге.

Для справки - любовницей Брайана Гленна является конгрессменка-республиканка Марджори Тейлор Грин, сторонница "теорий заговоров" и прекращения помощи Украине.

Дополнение

Во время оживленной беседы в Овальном кабинете Зеленский получил ряд вопросов и комментариев американского консервативного журналиста относительно своего стиля одежды.

Почему вы не носите костюм? У вас есть костюм? Многие американцы считают, что вы не уважаете достоинство офиса (Белого дома, - ред.) - обратился к Зеленскому репортер.

С начала полномасштабного вторжения украинский президент предпочитает футболки и свитшоты в милитари-стиле, обычно с трезубцем, и даже во время официальных встреч с мировыми лидерами придерживается этого стиля. Поэтому вопрос журналиста его не смутил.