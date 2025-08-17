$41.450.00
Эксклюзив
10:14 • 12990 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 25293 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 108900 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 71918 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 73163 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 63301 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 52589 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 247254 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 214115 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 168534 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
Американский репортер, задававший Зеленскому вопрос о костюме, Брайан Гленн похвастался подарком от российского журналиста

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Американский репортер Брайан Гленн получил бутылку водки от российского журналиста, которому вернул потерянную камеру. Этот российский журналист ранее задавал вопрос Владимиру Зеленскому относительно его одежды в Овальном кабинете.

Американский репортер, задававший Зеленскому вопрос о костюме, Брайан Гленн похвастался подарком от российского журналиста

Американский репортер Брайан Гленн опубликовал видео с бутылкой водки, которую получил от российского журналиста. Именно этот журналист во время встречи в Овальном кабинете задавал украинскому президенту Владимиру Зеленскому вопрос, почему тот не в костюме, пишет УНН.

Детали

Посмотрите, что мне дали российские СМИ

- написал он под видео, на котором демонстрирует бутылку водки.

Он написал, что подарку предшествовала история. Он нашел потерянную камеру, которая принадлежала одному из репортеров российских СМИ, и тот якобы был очень благодарен и сделал презент коллеге.

Для справки - любовницей Брайана Гленна является конгрессменка-республиканка Марджори Тейлор Грин, сторонница "теорий заговоров" и прекращения помощи Украине.

Дополнение

Во время оживленной беседы в Овальном кабинете Зеленский получил ряд вопросов и комментариев американского консервативного журналиста относительно своего стиля одежды.

Почему вы не носите костюм? У вас есть костюм? Многие американцы считают, что вы не уважаете достоинство офиса (Белого дома, - ред.)

- обратился к Зеленскому репортер.

С начала полномасштабного вторжения украинский президент предпочитает футболки и свитшоты в милитари-стиле, обычно с трезубцем, и даже во время официальных встреч с мировыми лидерами придерживается этого стиля. Поэтому вопрос журналиста его не смутил.

Алена Уткина

