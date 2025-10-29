Це була, мабуть, найвідоміша річ, яку я зробив: Венс про суперечку із Зеленським у Білому домі

$42.080.01
48.980.00
ukenru
18:25 • 1640 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
16:51 • 7808 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
14:53 • 15733 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 44726 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:21 • 31596 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
29 жовтня, 11:54 • 51915 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51 • 29001 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 76852 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 48672 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 47500 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем - Reuters29 жовтня, 09:37 • 6780 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto29 жовтня, 11:14 • 41411 перегляди
Японія не планує припиняти імпорт російської нафти та газу, незважаючи на заклики Трампа 29 жовтня, 11:19 • 11633 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію13:18 • 16793 перегляди
Посланець путіна заявив, що війна в Україні завершиться протягом року після контактів із командою Трампа – Reuters14:19 • 16065 перегляди
Публікації
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 44732 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 51917 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto29 жовтня, 11:14 • 41437 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 76853 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 87172 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Кудрицький
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Франція
Каліфорнія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії15:50 • 5936 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію13:18 • 16822 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 49619 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 54960 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 36273 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Дипломатка
SpaceX Starship

Це була, мабуть, найвідоміша річ, яку я зробив: Венс про суперечку із Зеленським у Білому домі

Київ • УНН

 • 1442 перегляди

За словами віце-президента США, після суперечки вже "перегорнули нову сторінку". Крім того, адміністрація Трампа намагається налагодити продуктивні відносини як з українцями, так і з росіянами.

Це була, мабуть, найвідоміша річ, яку я зробив: Венс про суперечку із Зеленським у Білому домі

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що скандал із Президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті став "мабуть, найвідомішою річчю", яку він робив. Про це Венс заявив в інтерв’ю New York Post, передає УНН.

Це було шість-вісім місяців тому. Ми перегорнули нову сторінку. Ми намагаємося налагодити продуктивні відносини як з українцями, так і з росіянами, тому що хочемо покласти край цьому конфлікту, і я вважаю, що президент має дуже хороші робочі відносини - як і я - з усіма сторонами, що беруть участь у конфлікті 

- сказав Венс.

За його словами, сутичка із Зеленським у Білому домі була "мабуть, найвідомішою річчю, яку я коли-небудь робив, або, можливо, коли-небудь зроблю".

Якщо повернутися до того моменту, я був розчарований, бо відчув деяку грубість. Я думаю, що для мене, а також, на мою думку, для будь-якого іноземного лідера, який приїжджає в Овальний кабінет, головне - це намагатися поважати правила того дому, в якому ти перебуваєш. Якщо ти збираєшся висловити незгоду, ти можеш зробити це особливо продуктивним чином або непродуктивним чином 

- додав Венс.

Доповнення

Під час зустрічі президента США Дональда Трампа та Президента України Володимира Зеленського у лютому в Овальному кабінеті виникла напружена суперечка.

"З війною всі мають проблеми...Ви маєте океан, океан вас відгороджує, але ви відчуєте", - сказав Зеленський після чого Трамп рознервувався й перебив Зеленського.

Розмова перейшла на високі тональності.

"Не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємося розв'язати вашу проблему. Не треба нам накидати свої позиції. Ви не маєте права нам диктувати те, що ми будемо відчувати...Нам буде чудово, ми будемо сильні, ми будемо потужні. Ви в не дуже вигідній позиції, ви в не належних умовах, ви не маєте на руках потрібних карт. Ви виявляєте неповагу до нашої країни", - сказав Трамп Зеленському.

На, що український лідер зауважив, що він не приїхав в США грати в карти.

До суперечки долучився віцепрезидент США Джей Ді Венс та звернувся до Зеленського: "Ви не можете нам вказувати, що нам робити...Президент США намагається врятувати вашу країну".

Тоді ж Трамп розізлився на лідера України Володимира Зеленського, бо той приїхав у Білий дім не в костюмі, а у військовому одязі.

Журналіст Браян Гленн, який у лютому запитав Зеленського, чому він не був в костюмі під час зустрічі із Трампом, вибачився.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Сутички
Джей Ді Венс
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки