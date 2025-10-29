Це була, мабуть, найвідоміша річ, яку я зробив: Венс про суперечку із Зеленським у Білому домі

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що скандал із Президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті став "мабуть, найвідомішою річчю", яку він робив. Про це Венс заявив в інтерв’ю New York Post, передає УНН.

Це було шість-вісім місяців тому. Ми перегорнули нову сторінку. Ми намагаємося налагодити продуктивні відносини як з українцями, так і з росіянами, тому що хочемо покласти край цьому конфлікту, і я вважаю, що президент має дуже хороші робочі відносини - як і я - з усіма сторонами, що беруть участь у конфлікті - сказав Венс.

За його словами, сутичка із Зеленським у Білому домі була "мабуть, найвідомішою річчю, яку я коли-небудь робив, або, можливо, коли-небудь зроблю".

Якщо повернутися до того моменту, я був розчарований, бо відчув деяку грубість. Я думаю, що для мене, а також, на мою думку, для будь-якого іноземного лідера, який приїжджає в Овальний кабінет, головне - це намагатися поважати правила того дому, в якому ти перебуваєш. Якщо ти збираєшся висловити незгоду, ти можеш зробити це особливо продуктивним чином або непродуктивним чином - додав Венс.

Доповнення

Під час зустрічі президента США Дональда Трампа та Президента України Володимира Зеленського у лютому в Овальному кабінеті виникла напружена суперечка.

"З війною всі мають проблеми...Ви маєте океан, океан вас відгороджує, але ви відчуєте", - сказав Зеленський після чого Трамп рознервувався й перебив Зеленського.

Розмова перейшла на високі тональності.

"Не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємося розв'язати вашу проблему. Не треба нам накидати свої позиції. Ви не маєте права нам диктувати те, що ми будемо відчувати...Нам буде чудово, ми будемо сильні, ми будемо потужні. Ви в не дуже вигідній позиції, ви в не належних умовах, ви не маєте на руках потрібних карт. Ви виявляєте неповагу до нашої країни", - сказав Трамп Зеленському.

На, що український лідер зауважив, що він не приїхав в США грати в карти.

До суперечки долучився віцепрезидент США Джей Ді Венс та звернувся до Зеленського: "Ви не можете нам вказувати, що нам робити...Президент США намагається врятувати вашу країну".

Тоді ж Трамп розізлився на лідера України Володимира Зеленського, бо той приїхав у Білий дім не в костюмі, а у військовому одязі.

Журналіст Браян Гленн, який у лютому запитав Зеленського, чому він не був в костюмі під час зустрічі із Трампом, вибачився.