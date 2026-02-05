Трамп отказался занимать сторону Вэнса или Рубио как преемника в 2028 году

Президент США Дональд Трамп в среду отказался занимать чью-либо сторону в дебатах о том, кто, скорее всего, станет его преемником в президентской кампании республиканцев 2028 года — его вице-президент Джей Ди Вэнс или его государственный секретарь Марко Рубио, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Вэнс, бывший сенатор-республиканец от штата Огайо, заявил, что поговорит с Трампом о возможности баллотироваться после промежуточных выборов в ноябре.

Среди республиканских инсайдеров также существуют предположения, что Рубио, бывший сенатор от Флориды, который баллотировался на пост президента от Республиканской партии в 2016 году и проиграл Трампу, может баллотироваться на пост президента.

Рубио не закрыл двери для баллотирования в 2028 году, но похвалил Вэнса как сильного потенциального кандидата.

Трамп сказал, что он "склонен" поддержать преемника, когда его спросили о Вэнсе и Рубио во время интервью NBC News, но добавил, что не хочет сейчас вдаваться в эту тему.

"У нас есть три года. Я не хочу, знаете, у меня есть два человека, которые прекрасно выполняют свою работу. Я не хочу спорить, или я не хочу использовать слово "драться" - это не будет дракой. Но посмотрите, Джей Ди фантастический, и Марко фантастический", - сказал Трамп.

Трамп часто говорил, что эти двое мужчин должны баллотироваться вместе в одном билете. Выборы 2028 года будут иметь широкую открытую гонку как с республиканской, так и с демократической стороны, и ожидается большое количество кандидатов.

Возможно, намекая на Рубио, главного дипломата страны, Трамп сказал о паре: "Я бы сказал, что один немного более дипломатичен, чем другой".

Он назвал их обоих людьми очень высокого интеллекта.

"Я думаю, что есть разница в стиле, - сказал Трамп. - Знаете, вы сами можете видеть стиль. Но они оба очень способные. Я действительно думаю вот что: сочетание Джей Ди и Марко было бы очень трудно превзойти, я думаю. Но в политике никогда не знаешь, не так ли?"

В интервью Трамп также, похоже, снова рассматривал возможность баллотирования на неконституционный третий срок. Он флиртовал с этой идеей в прошлом году, но позже отказался от нее.

На вопрос, видит ли он "какой-либо сценарий", при котором он все еще будет президентом, когда начнется срок следующего президента в январе 2029 года, Трамп ответил: "Я не знаю. Было бы интересно".