Трамп заявил, что мог бы баллотироваться на третий срок
Киев • УНН
Дональд Трамп предположил, что может баллотироваться на третий срок, заявив, что это будет конституционное движение. Он также отметил, что продал больше самолетов Boeing, чем кто-либо в истории компании.
Президент США Дональд Трамп снова допустил возможность баллотироваться на третий срок, передает УНН.
Я думаю, что это не то, что мне не разрешают делать (баллотироваться на третий срок - ред.). Я не уверен, есть ли что-то, что мне не разрешают делать. Но давайте предположим, что мне разрешают это делать. Я мог бы это сделать. Это будет конституционное движение
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что продал больше самолетов Boeing, чем кто-либо в истории компании.