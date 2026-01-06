$42.420.13
Трамп заявил, что мог бы баллотироваться на третий срок

Киев • УНН

 • 902 просмотра

Дональд Трамп предположил, что может баллотироваться на третий срок, заявив, что это будет конституционное движение. Он также отметил, что продал больше самолетов Boeing, чем кто-либо в истории компании.

Трамп заявил, что мог бы баллотироваться на третий срок

Президент США Дональд Трамп снова допустил возможность баллотироваться на третий срок, передает УНН.

Я думаю, что это не то, что мне не разрешают делать (баллотироваться на третий срок - ред.). Я не уверен, есть ли что-то, что мне не разрешают делать. Но давайте предположим, что мне разрешают это делать. Я мог бы это сделать. Это будет конституционное движение 

- сказал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что продал больше самолетов Boeing, чем кто-либо в истории компании.

Павел Башинский

Новости Мира
Выборы в США
Боинг
Дональд Трамп
Соединённые Штаты