Трамп заявил, что мог бы баллотироваться на третий срок

Президент США Дональд Трамп снова допустил возможность баллотироваться на третий срок, передает УНН.

Я думаю, что это не то, что мне не разрешают делать (баллотироваться на третий срок - ред.). Я не уверен, есть ли что-то, что мне не разрешают делать. Но давайте предположим, что мне разрешают это делать. Я мог бы это сделать. Это будет конституционное движение - сказал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что продал больше самолетов Boeing, чем кто-либо в истории компании.