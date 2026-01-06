Трамп заявив, що міг би балотуватися на третій термін

$42.420.13
49.510.07
ukenru
14:48 • 7864 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
11:59 • 31593 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 49753 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 44322 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 63973 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 54610 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 77237 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 144903 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 58852 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 56652 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
0.8м/с
94%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Пустодзвін" про "зони впливу" і "хворі фантазії невдах": у МЗС і ЦПД відреагували на публікацію про сподівання рф після операції США у Венесуелі6 січня, 08:04 • 47465 перегляди
США готують угоду по Гренландії для посилення впливу на острів - The Economist6 січня, 09:19 • 43218 перегляди
Україну накриють снігопади, хуртовини та різке похолодання до -23°6 січня, 11:20 • 70369 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 22677 перегляди
Китай відповів на заяву Венесуели щодо України, підтвердивши свою позицію 13:29 • 67512 перегляди
Публікації
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 22734 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 64324 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 144902 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 90859 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 151417 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Париж
Франція
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"12:31 • 10587 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 35218 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 78867 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 71558 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 66621 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
С-300
F-15 Eagle

Трамп заявив, що міг би балотуватися на третій термін

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Дональд Трамп припустив, що може балотуватися на третій термін, заявивши, що це буде конституційний рух. Він також зазначив, що продав більше літаків Boeing, ніж будь-хто в історії компанії.

Трамп заявив, що міг би балотуватися на третій термін

Президент США Дональд Трамп знову допустив можливість балотуватися на третій термін, передає УНН.

Я думаю, що це не те, що мені не дозволяють робити (балотуватися на третій термін - ред.). Я не впевнений, чи є щось, що мені не дозволяють робити. Але давайте припустимо, що мені дозволяють це робити. Я міг би це зробити. Це буде конституційний рух 

- сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що продав більше літаків Boeing, ніж будь-хто в історії компанії.

Павло Башинський

Новини Світу
Вибори в США
Boeing
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки