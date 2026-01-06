Трамп заявив, що міг би балотуватися на третій термін

Президент США Дональд Трамп знову допустив можливість балотуватися на третій термін, передає УНН.

Я думаю, що це не те, що мені не дозволяють робити (балотуватися на третій термін - ред.). Я не впевнений, чи є щось, що мені не дозволяють робити. Але давайте припустимо, що мені дозволяють це робити. Я міг би це зробити. Це буде конституційний рух - сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що продав більше літаків Boeing, ніж будь-хто в історії компанії.