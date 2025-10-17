$41.640.12
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
16:16 • 10263 перегляди
Трамп не виключив відправку Tomahawk Україні: CNN дізналося деталі розмови президента США з путіним
14:20 • 14326 перегляди
Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Ексклюзив
13:38 • 17503 перегляди
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в УкраїніVideo
12:25 • 12391 перегляди
Трамп на Алясці ледь не покинув зустріч, коли путін почав розводити "історичні" тиради та не захотів миру – FT
Ексклюзив
17 жовтня, 11:59 • 16054 перегляди
Олена Сосєдка: Ми вчилися на практиці, а вони у TikTok. Чому діти знають про гроші більше, ніж ми в їхньому віці?
17 жовтня, 11:57 • 13975 перегляди
Угорщина повинна виконати ордер МКС на арешт путіна - МЗС Німеччини
17 жовтня, 11:03 • 15125 перегляди
Активний циклон принесе дощі і похолодання в Україну: прогноз погоди до кінця тижня
Ексклюзив
17 жовтня, 08:14 • 20940 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 51184 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Трамп ствердно відповів, чи здатен переконати путіна припинити війну в Україні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 544 перегляди

Дональд Трамп кивнув на знак згоди, відповідаючи на запитання, чи зможе він переконати Путіна припинити війну в Україні. Після цього він зустрівся із Зеленським у Білому домі.

Трамп ствердно відповів, чи здатен переконати путіна припинити війну в Україні - ЗМІ

У відповідь на запитання журналіста з пулу про те, чи вважає він, що зможе переконати главу кремля володимира путіна припинити війну в Україні, президент США Дональд Трамп "кивнув на знак згоди", повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

При цьому CBS News теж повідомляє, що репортер запитав президента США, чи вважає він, що зможе переконати путіна припинити війну. "Так (Yup)", – як пише CBS News, відповів Трамп.

Потім Трамп і Президент України Володимир Зеленський, як вказано, пройшли до Білого дому. Перед цим, пише CBS News, Зеленський і Трамп потиснули один одному руки.

Доповнення

У п'ятницю, 17 жовтня, президент США Дональд Трамп приймає Президента України Володимира Зеленського в Білому домі, через день після того, як Трамп провів тривалу розмову з главою кремля володимиром путіним і оголосив, що обидва лідери зустрінуться в Будапешті.

Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп17.10.25, 20:29 • 3082 перегляди


Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
The Guardian
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Україна