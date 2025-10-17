Трамп ствердно відповів, чи здатен переконати путіна припинити війну в Україні - ЗМІ
Київ • УНН
Дональд Трамп кивнув на знак згоди, відповідаючи на запитання, чи зможе він переконати Путіна припинити війну в Україні. Після цього він зустрівся із Зеленським у Білому домі.
У відповідь на запитання журналіста з пулу про те, чи вважає він, що зможе переконати главу кремля володимира путіна припинити війну в Україні, президент США Дональд Трамп "кивнув на знак згоди", повідомляє The Guardian, пише УНН.
Деталі
При цьому CBS News теж повідомляє, що репортер запитав президента США, чи вважає він, що зможе переконати путіна припинити війну. "Так (Yup)", – як пише CBS News, відповів Трамп.
Потім Трамп і Президент України Володимир Зеленський, як вказано, пройшли до Білого дому. Перед цим, пише CBS News, Зеленський і Трамп потиснули один одному руки.
Доповнення
У п'ятницю, 17 жовтня, президент США Дональд Трамп приймає Президента України Володимира Зеленського в Білому домі, через день після того, як Трамп провів тривалу розмову з главою кремля володимиром путіним і оголосив, що обидва лідери зустрінуться в Будапешті.
