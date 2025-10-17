$41.640.12
Трамп утвердительно ответил, способен ли убедить путина прекратить войну в Украине - СМИ

Киев • УНН

 • 516 просмотра

Дональд Трамп кивнул в знак согласия, отвечая на вопрос, сможет ли он убедить путина прекратить войну в Украине. После этого он встретился с Зеленским в Белом доме.

Трамп утвердительно ответил, способен ли убедить путина прекратить войну в Украине - СМИ

В ответ на вопрос журналиста из пула о том, считает ли он, что сможет убедить главу кремля владимира путина прекратить войну в Украине, президент США Дональд Трамп "кивнул в знак согласия", сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

При этом CBS News тоже сообщает, что репортер спросил президента США, считает ли он, что сможет убедить путина прекратить войну. "Да (Yup)", – как пишет CBS News, ответил Трамп.

Затем Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский, как указано, прошли в Белый дом. Перед этим, пишет CBS News, Зеленский и Трамп пожали друг другу руки.

Дополнение

В пятницу, 17 октября, президент США Дональд Трамп принимает Президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, через день после того, как Трамп провел длительный разговор с главой кремля владимиром путиным и объявил, что оба лидера встретятся в Будапеште.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Хранитель
Белый дом
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Будапешт
Украина