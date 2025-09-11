Трамп проведе розмову з родиною убитого Чарлі Кірка

Президент США Дональд Трамп поговорить з родиною Чарлі Кірка, якого було вбито напередодні, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Як пише видання, Трамп повідомив журналістам, що у четвер поговорить з родиною Кірка.

Стосовно розслідування, Трамп заявив, що "вони розпочали віртуальне полювання на людину, тож побачимо, що буде, і сподіваємося, що ми його спіймаємо".

Нагадаємо

У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху.

Засновника Turning Point USA, поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі.

Федеральне бюро розслідувань повідомило про важливий прорив у справі загибелі американського політика Чарлі Кірка. Слідчі знайшли гвинтівку, з якої, ймовірно, здійснили смертельні постріли.