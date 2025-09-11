Трамп проведе розмову з родиною убитого Чарлі Кірка

$41.210.09
48.240.05
ukenru
15:15 • 4206 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
14:55 • 12244 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
14:49 • 9080 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
14:33 • 7256 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
14:08 • 13560 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
12:34 • 12396 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
12:15 • 14569 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
12:15 • 13373 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02 • 13492 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
11 вересня, 09:51 • 14403 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5м/с
33%
755мм
Популярнi новини
Вторгнення російських БПЛА у повітряний простір Польщі: Варшава скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН11 вересня, 07:22 • 23299 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 21552 перегляди
Місяць лікарі боролися за життя дитини: у Харкові помер 15-річний хлопець, який постраждав від обстрілу рф11 вересня, 09:38 • 3874 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 24989 перегляди
F-35 "не мають сенсу" у боротьбі з дешевими БпЛА: вартість керованої ракети перевищує затрати рф на "шахед"13:02 • 5358 перегляди
Публікації
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 14:55 • 12244 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
14:08 • 13561 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 25193 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 45707 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 105741 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Александр Стубб
Дональд Туск
Петер Сіярто
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків14:57 • 2948 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 25197 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 21718 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 30808 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 95508 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
The Guardian
Шахед-136
YouTube
ChatGPT

Трамп проведе розмову з родиною убитого Чарлі Кірка

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Президент США Дональд Трамп поспілкується з родиною Чарлі Кірка, якого вбили напередодні. Він також висловив сподівання, що вбивцю спіймають.

Трамп проведе розмову з родиною убитого Чарлі Кірка

Президент США Дональд Трамп поговорить з родиною Чарлі Кірка, якого було вбито напередодні, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Як пише видання, Трамп повідомив журналістам, що у четвер поговорить з родиною Кірка.

Стосовно розслідування, Трамп заявив, що "вони розпочали віртуальне полювання на людину, тож побачимо, що буде, і сподіваємося, що ми його спіймаємо".

У ФБР показали фото підозрюваного у вбистві Чарлі Кірка11.09.25, 19:12 • 1304 перегляди

Нагадаємо

У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху.

Засновника Turning Point USA, поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі.

Федеральне бюро розслідувань повідомило про важливий прорив у справі загибелі американського політика Чарлі Кірка. Слідчі знайшли гвинтівку, з якої, ймовірно, здійснили смертельні постріли.

Павло Башинський

Новини Світу
Федеральне бюро розслідувань
Дональд Трамп