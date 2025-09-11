Трамп проведет разговор с семьей убитого Чарли Кирка
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп пообщается с семьей Чарли Кирка, которого убили накануне. Он также выразил надежду, что убийцу поймают.
Президент США Дональд Трамп поговорит с семьей Чарли Кирка, который был убит накануне, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Как пишет издание, Трамп сообщил журналистам, что в четверг поговорит с семьей Кирка.
Относительно расследования, Трамп заявил, что "они начали виртуальную охоту на человека, так что посмотрим, что будет, и надеемся, что мы его поймаем".
Напомним
В среду, 10 сентября консервативный активист Чарли Кирк умер после совершенного на него покушения.
Основателя Turning Point USA ранили во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания.
Федеральное бюро расследований сообщило о важном прорыве в деле гибели американского политика Чарли Кирка. Следователи нашли винтовку, из которой, вероятно, были произведены смертельные выстрелы.