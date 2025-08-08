Трамп підписав указ про включення криптоактивів до пенсійних планів

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ щодо дозволу на розміщення більшої кількості приватних інвестицій, нерухомості, криптовалюти та інших альтернативних активів на пенсійних рахунках 401(k), що відкриває можливість альтернативним управляючим активами залучити велику частку трильйонів доларів у пенсійних накопиченнях американців. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters та Білий дім.

Деталі

Білий дім заявив, що надмірні заходи регулювання та ризики судових розглядів не дозволили пенсіонерам отримати потенційно вищий прибуток, тоді як критики попередили, що ці інвестиції спочатку більш ризиковані, не розкривають ту саму інформацію і спричиняють більш високі комісії, ніж традиційні пенсійні інвестиції.

"Моя адміністрація зніме регуляторний тягар та ризик судових позовів, які перешкоджають пенсійним рахункам американських працівників досягати конкурентоспроможної прибутковості та диверсифікації активів, необхідних для забезпечення гідної та комфортної пенсії", - йдеться в указі.

Міністру праці та Комісії з цінних паперів та бірж було наказано спростити інвесторам доступ до альтернативних активів у рамках їхніх пенсійних планів із встановленими внесками. У документі не було прямої вимоги до агентств посилити правовий захист інвестицій, але їм було наказано уточнити або, можливо, переглянути правила, які могли б допомогти захистити галузь від судових ризиків.

Трамп хоче інтегрувати криптовалюти в економіку США

Нагадаємо

Сенат США прийняв законопроєкт про регулювання стейблкоїнів, цифрових активів, прив’язаних до фіатних валют. Він має створити правила резервування, захистити права споживачів та забезпечити нагляд.

Доповнення

Раніше фінтехекспертка та співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка у коментарі УНН пояснила, що криптовалюта вже давно не сприймається як "спекулятивний актив", а функціонує як частина глобальної макрофінансової екосистеми.

Вона додала, що цифрові активи реагують зростанням на позитивні очікування, особливо, якщо йдеться про потенційне послаблення регуляторного тиску чи посилення інституційної довіри. Фінтехекспертка підкреслила, що крипта є індикатором фінансової та політичної конʼюнктури.