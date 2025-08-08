Трамп підписав указ про включення криптоактивів до пенсійних планів

$41.610.07
48.290.19
ukenru
06:06 • 9994 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
04:04 • 18428 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
7 серпня, 21:06 • 19329 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 71940 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 14:11 • 59051 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 119479 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 114312 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 96931 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 146820 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 75173 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
0м/с
64%
756мм
Популярнi новини
Ворожий дрон атакував Харків: пожежа на цивільному підприємстві7 серпня, 21:13 • 7878 перегляди
"Це залежить від путіна": Трамп відповів, чи дійсний дедлайн щодо досягнення угоди про припинення бойових дій з Україною7 серпня, 21:18 • 12511 перегляди
росЗМІ повідомляють про запуск FPV-дронів з автомобілів у кількох областях рф7 серпня, 21:56 • 13573 перегляди
"Справжня торгівля дітьми": окупанти створили онлайн-каталог українських дітей з Луганщини для усиновленняPhoto7 серпня, 23:06 • 12076 перегляди
Перший прояв нової імперської політики кремля: в МЗС зробили заяву до роковин нападу рф на Грузію02:28 • 15782 перегляди
Публікації
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році 06:06 • 10009 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки04:04 • 18447 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 71959 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo7 серпня, 13:59 • 83276 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto7 серпня, 12:43 • 103507 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ільхам Алієв
Нікол Пашинян
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Ізраїль
Луганська область
Реклама
УНН Lite
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 124501 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 141709 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 150023 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 140684 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 150771 перегляди
Актуальне
Brent
Шахед-136
Truth Social
ChatGPT
Безпілотний літальний апарат

Трамп підписав указ про включення криптоактивів до пенсійних планів

Київ • УНН

 • 786 перегляди

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що дозволяє включати криптовалюти та інші альтернативні активи до пенсійних планів 401(k). Цей крок має на меті підвищити прибутковість для пенсіонерів, незважаючи на потенційні ризики.

Трамп підписав указ про включення криптоактивів до пенсійних планів

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ щодо дозволу на розміщення більшої кількості приватних інвестицій, нерухомості, криптовалюти та інших альтернативних активів на пенсійних рахунках 401(k), що відкриває можливість альтернативним управляючим активами залучити велику частку трильйонів доларів у пенсійних накопиченнях американців. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters та Білий дім. 

Деталі

Білий дім заявив, що надмірні заходи регулювання та ризики судових розглядів не дозволили пенсіонерам отримати потенційно вищий прибуток, тоді як критики попередили, що ці інвестиції спочатку більш ризиковані, не розкривають ту саму інформацію і спричиняють більш високі комісії, ніж традиційні пенсійні інвестиції. 

"Моя адміністрація зніме регуляторний тягар та ризик судових позовів, які перешкоджають пенсійним рахункам американських працівників досягати конкурентоспроможної прибутковості та диверсифікації активів, необхідних для забезпечення гідної та комфортної пенсії", - йдеться в указі.

Міністру праці та Комісії з цінних паперів та бірж було наказано спростити інвесторам доступ до альтернативних активів у рамках їхніх пенсійних планів із встановленими внесками. У документі не було прямої вимоги до агентств посилити правовий захист інвестицій, але їм було наказано уточнити або, можливо, переглянути правила, які могли б допомогти захистити галузь від судових ризиків.

Трамп хоче інтегрувати криптовалюти в економіку США31.07.25, 06:00 • 4704 перегляди

Нагадаємо

Сенат США прийняв законопроєкт про регулювання стейблкоїнів, цифрових активів, прив’язаних до фіатних валют. Він має створити правила резервування, захистити права споживачів та забезпечити нагляд.

Доповнення

Раніше фінтехекспертка та співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка у коментарі УНН пояснила, що криптовалюта вже давно не сприймається як "спекулятивний актив", а функціонує як частина глобальної макрофінансової екосистеми.

Вона додала, що цифрові активи реагують зростанням на позитивні очікування, особливо, якщо йдеться про потенційне послаблення регуляторного тиску чи посилення інституційної довіри. Фінтехекспертка підкреслила, що крипта є індикатором фінансової та політичної конʼюнктури.

Анна Мурашко

ЕкономікаНовини СвітуФінанси
Сенат США
Білий дім
Reuters
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки