Трамп подписал указ о включении криптоактивов в пенсионные планы

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, разрешающий размещение большего количества частных инвестиций, недвижимости, криптовалюты и других альтернативных активов на пенсионных счетах 401(k), что открывает возможность альтернативным управляющим активами привлечь большую долю триллионов долларов в пенсионных накоплениях американцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters и Белый дом.

Детали

Белый дом заявил, что чрезмерные меры регулирования и риски судебных разбирательств не позволили пенсионерам получить потенциально более высокую прибыль, тогда как критики предупредили, что эти инвестиции изначально более рискованны, не раскрывают ту же информацию и влекут более высокие комиссии, чем традиционные пенсионные инвестиции.

«Моя администрация снимет регуляторное бремя и риск судебных исков, которые препятствуют пенсионным счетам американских работников достигать конкурентоспособной доходности и диверсификации активов, необходимых для обеспечения достойной и комфортной пенсии», — говорится в указе.

Министру труда и Комиссии по ценным бумагам и биржам было приказано упростить инвесторам доступ к альтернативным активам в рамках их пенсионных планов с установленными взносами. В документе не было прямого требования к агентствам усилить правовую защиту инвестиций, но им было приказано уточнить или, возможно, пересмотреть правила, которые могли бы помочь защитить отрасль от судебных рисков.

Трамп хочет интегрировать криптовалюты в экономику США

Напомним

Сенат США принял законопроект о регулировании стейблкоинов, цифровых активов, привязанных к фиатным валютам. Он должен создать правила резервирования, защитить права потребителей и обеспечить надзор.

Дополнение

Ранее финтех-эксперт и соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка в комментарии УНН пояснила, что криптовалюта уже давно не воспринимается как «спекулятивный актив», а функционирует как часть глобальной макрофинансовой экосистемы.

Она добавила, что цифровые активы реагируют ростом на позитивные ожидания, особенно если речь идет о потенциальном ослаблении регуляторного давления или усилении институционального доверия. Финтех-эксперт подчеркнула, что крипта является индикатором финансовой и политической конъюнктуры.