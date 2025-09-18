Трамп заявив, що визнає рух "Антифа" терористичною організацією

Президент США Дональд Трамп заявив, що офіційно визнає "Антифа" "великою терористичною організацією", на тлі того, як Білий дім починає виконувати свою обіцянку розслідувати те, що він називає "лівим екстремізмом" після вбивства консервативного активіста Чарлі Кірка. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Президент США і раніше висловлював намір внести "Антифа" у список внутрішніх терористичних організацій, якщо це буде рекомендовано правоохоронними органами в його адміністрації.

Я також наполегливо рекомендую ретельно розслідувати діяльність тих, хто фінансує "Антифа", відповідно до найвищих правових стандартів та практик – написав Трамп у соцмережах.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який на цьому тижні замінював Кірка в його шоу, підтвердив, що влада готується діяти проти руху.

США "збираються переслідувати мережу неурядових організацій, яка розпалює, сприяє та втягується в насильство", заявив Венс.

У матеріалі Bloomberg йдеться про те, що "Антифа" (скорочення від "антифашист") - це загальна назва для розрізненої спільноти крайніх лівих угруповань.

Ексдиректор ФБР Крістофер Рей ще у 2020 році зазначив, що "антифа" – "це ідеологія, а не організація". Подібний висновок містив і звіт Дослідницької служби Конгресу, де наголошувалося, що рух "не має об’єднуючої організаційної структури чи детальної ідеології".

Під час першого терміну Трампа ФБР, як вказано, заявило, що "антифа" є предметом поточних розслідувань щодо внутрішнього тероризму за акти насильства, але відмовилося кваліфікувати її як "внутрішню терористичну організацію", йдеться у звіті Дослідницької служби Конгресу.

Але Трамп для розв'язання цього питання хоче використати законодавчі інструменти. За його словами, він розмовляв з генеральним прокурором США Пем Бонді про використання закону про організації (RICO), який дозволяє переслідувати злочинні угруповання, для розслідування щодо осіб, які фінансували ліві протестні рухи.

Подібні кроки він робив і раніше - зокрема, визнавши наркокартелі терористичними організаціями, щоб обґрунтувати удари по наркоторговцях у міжнародних водах.

Поки що правоохоронці не встановили прямого зв’язку між убивством Кірка та будь-якими політичними угрупованнями. Губернатор штату Юта Спенсер Кокс зауважив, що підозрюваний мав "ліву ідеологію", але закликав політичних лідерів знизити градус напруги.

Нагадаємо

У середу, 10 вересня, консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху. Засновника Turning Point USA поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі.

16 вересня Тайлеру Робінсону висунули офіційні обвинувачення у вбивстві політичного активіста Чарлі Кірка за обтяжуючих обставин. Прокурор Юти вимагатиме смертної кари.