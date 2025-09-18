$41.180.06
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка Украины
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 год
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Трамп заявил, что признает движение "Антифа" террористической организацией

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация официально признает движение "Антифа" "крупной террористической организацией".

Трамп заявил, что признает движение "Антифа" террористической организацией

Президент США Дональд Трамп заявил, что официально признает "Антифа" "крупной террористической организацией", на фоне того, как Белый дом начинает выполнять свое обещание расследовать то, что он называет "левым экстремизмом" после убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Президент США и ранее выражал намерение внести "Антифа" в список внутренних террористических организаций, если это будет рекомендовано правоохранительными органами в его администрации.

Я также настоятельно рекомендую тщательно расследовать деятельность тех, кто финансирует "Антифа", в соответствии с самыми высокими правовыми стандартами и практиками

– написал Трамп в соцсетях.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который на этой неделе заменял Кирка в его шоу, подтвердил, что власти готовятся действовать против движения.

США "собираются преследовать сеть неправительственных организаций, которая разжигает, способствует и втягивается в насилие", заявил Вэнс.

В материале Bloomberg говорится о том, что "Антифа" (сокращение от "антифашист") - это общее название для разрозненного сообщества крайне левых группировок.

Трамп несколько раз нарушил королевский протокол во время прибытия в Виндзорский замок17.09.25, 22:09 • 4264 просмотра

Экс-директор ФБР Кристофер Рэй еще в 2020 году отметил, что "антифа" – "это идеология, а не организация". Подобный вывод содержал и отчет Исследовательской службы Конгресса, где отмечалось, что движение "не имеет объединяющей организационной структуры или детальной идеологии".

Во время первого срока Трампа ФБР, как указано, заявило, что "антифа" является предметом текущих расследований по внутреннему терроризму за акты насилия, но отказалось квалифицировать ее как "внутреннюю террористическую организацию", говорится в отчете Исследовательской службы Конгресса.

Но Трамп для решения этого вопроса хочет использовать законодательные инструменты. По его словам, он разговаривал с генеральным прокурором США Пэм Бонди об использовании закона об организациях (RICO), который позволяет преследовать преступные группировки, для расследования в отношении лиц, финансировавших левые протестные движения.

Подобные шаги он предпринимал и раньше - в частности, признав наркокартели террористическими организациями, чтобы обосновать удары по наркоторговцам в международных водах.

Пока что правоохранители не установили прямой связи между убийством Кирка и какими-либо политическими группировками. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс заметил, что подозреваемый имел "левую идеологию", но призвал политических лидеров снизить градус напряжения.

Напомним

В среду, 10 сентября, консервативный активист Чарли Кирк умер после совершенного на него покушения. Основателя Turning Point USA ранили во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания.

16 сентября Тайлеру Робинсону предъявили официальные обвинения в убийстве политического активиста Чарли Кирка при отягчающих обстоятельствах. Прокурор Юты будет требовать смертной казни.

Степан Гафтко

