Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Трамп не здасться, це дає надію на завершення руйнівної війни в Україні: Сійярто про розмову із Рубіо

Київ • УНН

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто провів розмову з Держсекретарем США Марко Рубіо, обговоривши війну в Україні та двосторонню співпрацю. Сійярто відзначив мирні зусилля Трампа та нову фазу дружби між країнами.

Трамп не здасться, це дає надію на завершення руйнівної війни в Україні: Сійярто про розмову із Рубіо

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто провів телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо, під час якої сторони обговорили війну в Україні та подальшу співпрацю між двома країнами. Про це Сійярто написав на своїй сторінці в Х, передає УНН.

Щойно мав довгу розмову з Державним секретарем США Марко Рубіо, під час якої я подякував йому за мирні зусилля президента Дональда Трампа та уряду США. Трамп — єдиний лідер, який має силу повернути мир до Центральної Європи, і на відміну від деяких європейських політиків, Угорщина твердо стоїть за його місією 

- написав Сійярто.

За словами Сійярто, Державний секретар Рубіо запевнив його, що президент Трамп не здасться. Сійярто вважає, що це дає реальну надію на те, що війна росії проти України нарешті завершиться.

Ми також обговорили наші двосторонні відносини, які вступили в нову фазу дружби та взаємної поваги 

- написав Сійярто.

Він додав, що з моменту вступу на посаду президента Трампа було оголошено про шість інвестицій США в Угорщину.

Ми зобов'язалися використовувати американські технології в малих модульних ядерних реакторах, щоб забезпечити безпечне енергопостачання Угорщини 

- додав Сійярто.

Доповнення

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Київ у тому, що відносини між Угорщиною та Україною за останні 10 років зазнали такого надзвичайного погіршення.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україні "не можна" вступати в Європейський Союз через низку причин.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Електроенергія
Марко Рубіо
Петер Сіярто
Дональд Трамп
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Україна