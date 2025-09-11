Трамп не сдастся, это дает надежду на завершение разрушительной войны в Украине: Сийярто о разговоре с Рубио

$41.210.09
48.240.05
ukenru
15:15 • 5314 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
14:55 • 13981 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
14:49 • 10415 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
14:33 • 8904 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
14:08 • 14848 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
12:34 • 12677 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
12:15 • 14858 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
12:15 • 13516 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02 • 13650 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
11 сентября, 09:51 • 14502 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5м/с
33%
755мм
Популярные новости
Месяц врачи боролись за жизнь ребенка: в Харькове умер 15-летний парень, пострадавший от обстрела РФ11 сентября, 09:38 • 5136 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 26462 просмотра
F-35 «не имеют смысла» в борьбе с дешевыми БПЛА: стоимость управляемой ракеты превышает затраты РФ на «шахед»13:02 • 6844 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений14:57 • 3806 просмотра
Сийярто обвинил Украину в ухудшении отношений между двумя странами15:13 • 4198 просмотра
публикации
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению14:55 • 13990 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
14:08 • 14859 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 26510 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 46253 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 106362 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Стабб
Петер Сийярто
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Германия
Реклама
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений14:57 • 3856 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 26510 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 22433 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 31068 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 95806 просмотра
Актуальное
Хранитель
YouTube
MIM-104 Patriot
ЧатГПТ
Микоян МиГ-29

Трамп не сдастся, это дает надежду на завершение разрушительной войны в Украине: Сийярто о разговоре с Рубио

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто провел разговор с Госсекретарем США Марко Рубио, обсудив войну в Украине и двустороннее сотрудничество. Сийярто отметил мирные усилия Трампа и новую фазу дружбы между странами.

Трамп не сдастся, это дает надежду на завершение разрушительной войны в Украине: Сийярто о разговоре с Рубио

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Марко Рубио, во время которого стороны обсудили войну в Украине и дальнейшее сотрудничество между двумя странами. Об этом Сийярто написал на своей странице в Х, передает УНН.

Только что имел долгий разговор с Государственным секретарем США Марко Рубио, во время которого я поблагодарил его за мирные усилия президента Дональда Трампа и правительства США. Трамп — единственный лидер, который имеет силу вернуть мир в Центральную Европу, и в отличие от некоторых европейских политиков, Венгрия твердо стоит за его миссией 

- написал Сийярто.

По словам Сийярто, Государственный секретарь Рубио заверил его, что президент Трамп не сдастся. Сийярто считает, что это дает реальную надежду на то, что война России против Украины наконец завершится.

Мы также обсудили наши двусторонние отношения, которые вступили в новую фазу дружбы и взаимного уважения 

- написал Сийярто.

Он добавил, что с момента вступления в должность президента Трампа было объявлено о шести инвестициях США в Венгрию.

Мы обязались использовать американские технологии в малых модульных ядерных реакторах, чтобы обеспечить безопасное энергоснабжение Венгрии 

- добавил Сийярто.

Дополнение

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Киев в том, что отношения между Венгрией и Украиной за последние 10 лет претерпели такое чрезвычайное ухудшение.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украине "нельзя" вступать в Европейский Союз по ряду причин.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Электроэнергия
Марко Рубио
Петер Сийярто
Дональд Трамп
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина