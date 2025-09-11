Трамп не сдастся, это дает надежду на завершение разрушительной войны в Украине: Сийярто о разговоре с Рубио

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Марко Рубио, во время которого стороны обсудили войну в Украине и дальнейшее сотрудничество между двумя странами. Об этом Сийярто написал на своей странице в Х, передает УНН.

Только что имел долгий разговор с Государственным секретарем США Марко Рубио, во время которого я поблагодарил его за мирные усилия президента Дональда Трампа и правительства США. Трамп — единственный лидер, который имеет силу вернуть мир в Центральную Европу, и в отличие от некоторых европейских политиков, Венгрия твердо стоит за его миссией - написал Сийярто.

По словам Сийярто, Государственный секретарь Рубио заверил его, что президент Трамп не сдастся. Сийярто считает, что это дает реальную надежду на то, что война России против Украины наконец завершится.

Мы также обсудили наши двусторонние отношения, которые вступили в новую фазу дружбы и взаимного уважения - написал Сийярто.

Он добавил, что с момента вступления в должность президента Трампа было объявлено о шести инвестициях США в Венгрию.

Мы обязались использовать американские технологии в малых модульных ядерных реакторах, чтобы обеспечить безопасное энергоснабжение Венгрии - добавил Сийярто.

