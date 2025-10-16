Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп ініціює створення фонду підтримки України, який фінансуватиметься за рахунок підвищених тарифів на імпорт з Китаю. Він доручив міністру фінансів США Скотту Бессенту обговорити цей план з європейськими союзниками.
Президент США Дональд Трамп ініціює створення фонду підтримки України. Це має відбуватися шляхом нових тарифів на Китай, посиленням тиску на москву і прискоренням дипломатичного врегулювання конфлікту, повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.
Деталі
Дональд Трамп доручив міністру фінансів США Скотту Бессенту обговорити план створення фонду перемоги України з європейськими союзниками. Даний фонд має фінансуватися коштом підвищених тарифів на імпорт з Китаю.
Як йдеться у публікації, дана ініціатива з боку Трампа має підготувати ґрунт для візиту Президента України Володимира Зеленського в США 17 жовтня.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп закликав російського диктатора володимира путіна припинити війну в Україні. Він закликав його припинити вбивати українців і росіян.
Також Дональд Трамп заявляв, що Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні цієї п’ятниці проситиме Америку про постачання ракет Tomahawk.