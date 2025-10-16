$41.760.01
48.240.10
ukenru
07:17 • 3534 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph

Київ • УНН

 • 1562 перегляди

Президент США Дональд Трамп ініціює створення фонду підтримки України, який фінансуватиметься за рахунок підвищених тарифів на імпорт з Китаю. Він доручив міністру фінансів США Скотту Бессенту обговорити цей план з європейськими союзниками.

Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph

Президент США Дональд Трамп ініціює створення фонду підтримки України. Це має відбуватися шляхом нових тарифів на Китай, посиленням тиску на москву і прискоренням дипломатичного врегулювання конфлікту, повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.

Деталі

Дональд Трамп доручив міністру фінансів США Скотту Бессенту обговорити план створення фонду перемоги України з європейськими союзниками. Даний фонд має фінансуватися коштом підвищених тарифів на імпорт з Китаю.

Як йдеться у публікації, дана ініціатива з боку Трампа має підготувати ґрунт для візиту Президента України Володимира Зеленського в США 17 жовтня.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп закликав російського диктатора володимира путіна припинити війну в Україні. Він закликав його припинити вбивати українців і росіян.

Також Дональд Трамп заявляв, що Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні цієї п’ятниці проситиме Америку про постачання ракет Tomahawk.

Євген Устименко

