Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph

$41.760.01
48.240.10
ukenru
07:17 • 1780 просмотра
10 областей и Киев столкнулись с аварийными отключениями света - Укрэнерго
05:41 • 14839 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 17269 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 17720 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 30361 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 52508 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 51744 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 42349 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 40336 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 28711 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
93%
755мм
Популярные новости
Экономное использование электроэнергии: украинцам напомнили основные правила15 октября, 22:57 • 15510 просмотра
Андрей Шевченко возглавил комитет ФИФА16 октября, 01:02 • 16307 просмотра
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГов: в нескольких облцентрах прогремели взрывы02:44 • 18288 просмотра
Новая программа Украины с МВФ: в фонде подтвердили визит Георгиевой в Украину03:03 • 17110 просмотра
Атака рф остановила работу газодобывающих объектов на Полтавщине - ДТЭК06:15 • 16018 просмотра
публикации
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования07:09 • 4660 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 42805 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 57214 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 50647 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию15 октября, 07:08 • 50221 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Биньямин Нетаньяху
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Сумская область
Полтавская область
Реклама
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 19102 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 68659 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 47229 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 49717 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 55400 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Дипломатка
Нью-Йорк Таймс
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136

Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph

Киев • УНН

 • 1402 просмотра

Президент США Дональд Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины, который будет финансироваться за счет повышенных тарифов на импорт из Китая. Он поручил министру финансов США Скотту Бессенту обсудить этот план с европейскими союзниками.

Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph

Президент США Дональд Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины. Это должно происходить путем новых тарифов на Китай, усилением давления на Москву и ускорением дипломатического урегулирования конфликта, сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.

Детали

Дональд Трамп поручил министру финансов США Скотту Бессенту обсудить план создания фонда победы Украины с европейскими союзниками. Данный фонд должен финансироваться за счет повышенных тарифов на импорт из Китая.

Как говорится в публикации, данная инициатива со стороны Трампа должна подготовить почву для визита Президента Украины Владимира Зеленского в США 17 октября.

Напомним

Президент США Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну в Украине. Он призвал его прекратить убивать украинцев и россиян.

Также Дональд Трамп заявлял, что Зеленский во время встречи в Вашингтоне в эту пятницу будет просить Америку о поставках ракет Tomahawk.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
благотворительность
Дональд Трамп
Китай
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина