Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины, который будет финансироваться за счет повышенных тарифов на импорт из Китая. Он поручил министру финансов США Скотту Бессенту обсудить этот план с европейскими союзниками.
Детали
Дональд Трамп поручил министру финансов США Скотту Бессенту обсудить план создания фонда победы Украины с европейскими союзниками. Данный фонд должен финансироваться за счет повышенных тарифов на импорт из Китая.
Как говорится в публикации, данная инициатива со стороны Трампа должна подготовить почву для визита Президента Украины Владимира Зеленского в США 17 октября.
Напомним
Президент США Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну в Украине. Он призвал его прекратить убивать украинцев и россиян.
Также Дональд Трамп заявлял, что Зеленский во время встречи в Вашингтоне в эту пятницу будет просить Америку о поставках ракет Tomahawk.