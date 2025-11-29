The Telegraph: росія кидає в атаки "одноразових піхотинців" без касок та бронежилетів

росія все частіше кидає в атаки "одноразових піхотинців" без касок та бронежилетів. Про це йдеться у матеріалі The Telegraph, повідомляє УНН.

Деталі

Так, заступник командира 2-го механізованого батальйону 66-ї окремої механізованої бригади Ігор Комок повідомив виданню, що з останніх 20 груп, які атакували українські позиції на Лиманському напрямку, лише чотири були хоч якось екіпіровані.

Це нова тенденція. Особливо, якщо порівняти її з минулим роком, коли подібних випадків практично не було. Можна сказати, що їх змушують воювати без необхідної броні. Вони мусять це робити - розповів військовий.

У свою чергу виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло пояснив, що відсутність відповідного спорядження відображає високі втрати російської армії, які призвели до дефіциту постачання, зброї та боєприпасів, а також те, що здатність росії утримувати свої збройні сили знижується на тлі економічних проблем.

Відсутність захисного спорядження – це адаптація до нинішніх умов на передовій, де російська армія зазнає непропорційно високих втрат у щоденних "мясних "атаках - сказав експерт.

Видання додає, що росія використовує так званих "верблюдів" - беззбройних солдатів, які пішки носять боєприпаси на передову. Їх майже завжди виявляють та знищують українські дрони.

Нагадаємо

За добу 28 листопада російська армія втратила 910 військових, 15 бойових броньованих машин та 3 артилерійські системи.

Через значні втрати росія кидає на штурм Покровська резервні сили - Угруповання військ "Схід"