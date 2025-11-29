$42.190.00
18:27
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
17:13
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
17:02
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
29 листопада, 08:59
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
28 листопада, 13:56
The Telegraph: росія кидає в атаки "одноразових піхотинців" без касок та бронежилетів

Київ • УНН

 • 42 перегляди

росія все частіше використовує "одноразових піхотинців" без екіпіровки в атаках на українські позиції, особливо на Лиманському напрямку. Ця тенденція свідчить про високі втрати та дефіцит постачання в російській армії.

The Telegraph: росія кидає в атаки "одноразових піхотинців" без касок та бронежилетів

росія все частіше кидає в атаки "одноразових піхотинців" без касок та бронежилетів. Про це йдеться у матеріалі The Telegraph, повідомляє УНН.

Деталі

Так, заступник командира 2-го механізованого батальйону 66-ї окремої механізованої бригади Ігор Комок повідомив виданню, що з останніх 20 груп, які атакували українські позиції на Лиманському напрямку, лише чотири були хоч якось екіпіровані.

Це нова тенденція. Особливо, якщо порівняти її з минулим роком, коли подібних випадків практично не було. Можна сказати, що їх змушують воювати без необхідної броні. Вони мусять це робити

- розповів військовий.

У свою чергу виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло пояснив, що відсутність відповідного спорядження відображає високі втрати російської армії, які призвели до дефіциту постачання, зброї та боєприпасів, а також те, що здатність росії утримувати свої збройні сили знижується на тлі економічних проблем.

Відсутність захисного спорядження – це адаптація до нинішніх умов на передовій, де російська армія зазнає непропорційно високих втрат у щоденних "мясних "атаках

- сказав експерт.

Видання додає, що росія використовує так званих "верблюдів" - беззбройних солдатів, які пішки носять боєприпаси на передову. Їх майже завжди виявляють та знищують українські дрони.

Нагадаємо

За добу 28 листопада російська армія втратила 910 військових, 15 бойових броньованих машин та 3 артилерійські системи.

Вадим Хлюдзинський

