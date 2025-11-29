россия все чаще бросает в атаки "одноразовых пехотинцев" без касок и бронежилетов. Об этом говорится в материале The Telegraph, сообщает УНН.

Подробности

Так, заместитель командира 2-го механизированного батальона 66-й отдельной механизированной бригады Игорь Комок сообщил изданию, что из последних 20 групп, атаковавших украинские позиции на Лиманском направлении, только четыре были хоть как-то экипированы.

Это новая тенденция. Особенно, если сравнить ее с прошлым годом, когда подобных случаев практически не было. Можно сказать, что их заставляют воевать без необходимой брони. Они должны это делать - рассказал военный.

В свою очередь исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло объяснил, что отсутствие соответствующего снаряжения отражает высокие потери российской армии, которые привели к дефициту поставок, оружия и боеприпасов, а также то, что способность россии удерживать свои вооруженные силы снижается на фоне экономических проблем.

Отсутствие защитного снаряжения – это адаптация к нынешним условиям на передовой, где российская армия несет непропорционально высокие потери в ежедневных "мясных" атаках - сказал эксперт.

Издание добавляет, что россия использует так называемых "верблюдов" - безоружных солдат, которые пешком носят боеприпасы на передовую. Их почти всегда обнаруживают и уничтожают украинские дроны.

Напомним

За сутки 28 ноября российская армия потеряла 910 военных, 15 боевых бронированных машин и 3 артиллерийские системы.

