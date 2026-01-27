$43.140.03
26 січня, 17:23 • 9846 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 21956 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 19270 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 25568 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 24056 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 39197 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 25340 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 50239 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 22683 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 41955 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Тестують систему торгівлі дітьми під прикриттям опіки: на Донеччині окупанти обмежують батьківські права матері сімох дітей - ЦНС

Київ • УНН

 • 38 перегляди

В окупованому Дебальцевому суд обмежив батьківські права Анни Коробкової, матері сімох дітей, чий чоловік загинув на війні на боці рф. Це розцінюється як запуск механізму системного вилучення дітей та монетизації людської біди.

Тестують систему торгівлі дітьми під прикриттям опіки: на Донеччині окупанти обмежують батьківські права матері сімох дітей - ЦНС

В тимчасово окупованому Дебальцевому суд обмежив батьківські права Анни Коробкової – матері семи дітей, чий чоловік загинув на війні на боці рф. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що після звернення родини по допомогу проти неї запустили тиск з боку органів опіки, комісії у справах неповнолітніх і прокуратури: дітям нав’язували сумнівні діагнози, старших обстежували у школі без згоди матері, а виплати за загиблого батька системно не надходили. Формальною підставою стали "нестача продуктів" і "побутові недоліки" – тобто жінку покарали за бідність, створену самою окупаційною системою.

Цей кейс – не про "захист дітей", а про запуск ринку торгівлі дітьми під виглядом фостерних (прийомних) сімей. Модель проста: спочатку сім’ю доводять до соціального краху – затримками виплат, відмовами в допомозі, перевірками та психологічним тиском. Далі через суд або опіку дитину вилучають і передають у "тимчасову" родину, за утримання якої держава платить гроші. Так формується фінансовий стимул забирати дітей, а не підтримувати біологічні сім’ї

- вказують у ЦНС.

кремль посилює пропаганду серед дітей на ТОТ новими "підручниками з історії Донбасу та Новоросії"25.09.25, 03:39 • 4068 переглядiв

Там констатують, що у низці районів так званої "днр" вже формуються списки "потенційних фостерних батьків" із лояльних до окупаційної адміністрації осіб та працівників бюджетної сфери. Їм неофіційно пояснюють: участь у програмі – це стабільні виплати й соціальні бонуси. Паралельно органам опіки спускають негласні плани з активізації роботи з неблагополучними сім’ями – фактично квоти на вилучення дітей.

Територія окупованої Донеччини використовується як полігон для обкатки цієї системи. Тут легше тиснути на людей, маніпулювати судами й прикривати оборудки воєнною риторикою. Наслідок – руйнування сімей, травмування дітей і створення тіньового ринку "державної опіки", де головний інтерес – не безпека дитини, а фінансова вигода та контроль над населенням

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС розцінюють, що під прикриттям "захисту прав дітей" запускається механізм системного вилучення неповнолітніх і монетизації людської біди: фактично йдеться про нову форму торгівлі дітьми, легалізовану через суди та псевдосоціальні програми на ТОТ.

Нагадаємо

На Різдво поблизу лінії бойового зіткнення на Луганщині відбулися релігійні заходи за участі військовослужбовців 3-ї загальновійськової армії рф. До цих молебнів силоміць залучили дітей, яких організовано вивезли з населених пунктів ТОТ у безпосередню прифронтову зону.

Партія путіна вивозить українських дітей з ТОТ Херсонщини до новоросійська - ЦНС13.10.25, 07:43 • 3306 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Луганська область
Дебальцеве
Збройні сили України