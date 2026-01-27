В тимчасово окупованому Дебальцевому суд обмежив батьківські права Анни Коробкової – матері семи дітей, чий чоловік загинув на війні на боці рф. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що після звернення родини по допомогу проти неї запустили тиск з боку органів опіки, комісії у справах неповнолітніх і прокуратури: дітям нав’язували сумнівні діагнози, старших обстежували у школі без згоди матері, а виплати за загиблого батька системно не надходили. Формальною підставою стали "нестача продуктів" і "побутові недоліки" – тобто жінку покарали за бідність, створену самою окупаційною системою.

Цей кейс – не про "захист дітей", а про запуск ринку торгівлі дітьми під виглядом фостерних (прийомних) сімей. Модель проста: спочатку сім’ю доводять до соціального краху – затримками виплат, відмовами в допомозі, перевірками та психологічним тиском. Далі через суд або опіку дитину вилучають і передають у "тимчасову" родину, за утримання якої держава платить гроші. Так формується фінансовий стимул забирати дітей, а не підтримувати біологічні сім’ї - вказують у ЦНС.

кремль посилює пропаганду серед дітей на ТОТ новими "підручниками з історії Донбасу та Новоросії"

Там констатують, що у низці районів так званої "днр" вже формуються списки "потенційних фостерних батьків" із лояльних до окупаційної адміністрації осіб та працівників бюджетної сфери. Їм неофіційно пояснюють: участь у програмі – це стабільні виплати й соціальні бонуси. Паралельно органам опіки спускають негласні плани з активізації роботи з неблагополучними сім’ями – фактично квоти на вилучення дітей.

Територія окупованої Донеччини використовується як полігон для обкатки цієї системи. Тут легше тиснути на людей, маніпулювати судами й прикривати оборудки воєнною риторикою. Наслідок – руйнування сімей, травмування дітей і створення тіньового ринку "державної опіки", де головний інтерес – не безпека дитини, а фінансова вигода та контроль над населенням - йдеться у повідомленні.

У ЦНС розцінюють, що під прикриттям "захисту прав дітей" запускається механізм системного вилучення неповнолітніх і монетизації людської біди: фактично йдеться про нову форму торгівлі дітьми, легалізовану через суди та псевдосоціальні програми на ТОТ.

Нагадаємо

На Різдво поблизу лінії бойового зіткнення на Луганщині відбулися релігійні заходи за участі військовослужбовців 3-ї загальновійськової армії рф. До цих молебнів силоміць залучили дітей, яких організовано вивезли з населених пунктів ТОТ у безпосередню прифронтову зону.

Партія путіна вивозить українських дітей з ТОТ Херсонщини до новоросійська - ЦНС