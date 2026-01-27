Тестируют систему торговли детьми под прикрытием опеки: в Донецкой области оккупанты ограничивают родительские права матери семерых детей - ЦНС

В оккупированном Дебальцево суд ограничил родительские права Анны Коробковой – матери семерых детей, чей муж погиб на войне на стороне РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что после обращения семьи за помощью против нее запустили давление со стороны органов опеки, комиссии по делам несовершеннолетних и прокуратуры: детям навязывали сомнительные диагнозы, старших обследовали в школе без согласия матери, а выплаты за погибшего отца системно не поступали. Формальным основанием стали "недостаток продуктов" и "бытовые недостатки" – то есть женщину наказали за бедность, созданную самой оккупационной системой.

Этот кейс – не о "защите детей", а о запуске рынка торговли детьми под видом фостерных (приемных) семей. Модель проста: сначала семью доводят до социального краха – задержками выплат, отказами в помощи, проверками и психологическим давлением. Далее через суд или опеку ребенка изымают и передают во "временную" семью, за содержание которой государство платит деньги. Так формируется финансовый стимул забирать детей, а не поддерживать биологические семьи - указывают в ЦНС.

Там констатируют, что в ряде районов так называемой "ДНР" уже формируются списки "потенциальных фостерных родителей" из лояльных к оккупационной администрации лиц и работников бюджетной сферы. Им неофициально объясняют: участие в программе – это стабильные выплаты и социальные бонусы. Параллельно органам опеки спускают негласные планы по активизации работы с неблагополучными семьями – фактически квоты на изъятие детей.

Территория оккупированной Донетчины используется как полигон для обкатки этой системы. Здесь легче давить на людей, манипулировать судами и прикрывать сделки военной риторикой. Следствие – разрушение семей, травмирование детей и создание теневого рынка "государственной опеки", где главный интерес – не безопасность ребенка, а финансовая выгода и контроль над населением - говорится в сообщении.

В ЦНС расценивают, что под прикрытием "защиты прав детей" запускается механизм системного изъятия несовершеннолетних и монетизации человеческой беды: фактически речь идет о новой форме торговли детьми, легализованной через суды и псевдосоциальные программы на ВОТ.

Напомним

На Рождество вблизи линии боевого соприкосновения на Луганщине состоялись религиозные мероприятия с участием военнослужащих 3-й общевойсковой армии РФ. К этим молебнам насильно привлекли детей, которых организованно вывезли из населенных пунктов ВОТ в непосредственную прифронтовую зону.

