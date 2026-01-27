$43.140.03
50.650.13
ukenru
26 января, 17:23 • 10034 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 22286 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 19413 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 25715 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 24154 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 39344 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 25390 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 50356 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 22702 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 41985 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Тестируют систему торговли детьми под прикрытием опеки: в Донецкой области оккупанты ограничивают родительские права матери семерых детей - ЦНС

Киев • УНН

 • 196 просмотра

В оккупированном Дебальцево суд ограничил родительские права Анны Коробковой, матери семерых детей, чей муж погиб на войне на стороне РФ. Это расценивается как запуск механизма системного изъятия детей и монетизации человеческой беды.

Тестируют систему торговли детьми под прикрытием опеки: в Донецкой области оккупанты ограничивают родительские права матери семерых детей - ЦНС

В оккупированном Дебальцево суд ограничил родительские права Анны Коробковой – матери семерых детей, чей муж погиб на войне на стороне РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что после обращения семьи за помощью против нее запустили давление со стороны органов опеки, комиссии по делам несовершеннолетних и прокуратуры: детям навязывали сомнительные диагнозы, старших обследовали в школе без согласия матери, а выплаты за погибшего отца системно не поступали. Формальным основанием стали "недостаток продуктов" и "бытовые недостатки" – то есть женщину наказали за бедность, созданную самой оккупационной системой.

Этот кейс – не о "защите детей", а о запуске рынка торговли детьми под видом фостерных (приемных) семей. Модель проста: сначала семью доводят до социального краха – задержками выплат, отказами в помощи, проверками и психологическим давлением. Далее через суд или опеку ребенка изымают и передают во "временную" семью, за содержание которой государство платит деньги. Так формируется финансовый стимул забирать детей, а не поддерживать биологические семьи

- указывают в ЦНС.

кремль усиливает пропаганду среди детей на ВОТ новыми "учебниками по истории Донбасса и Новороссии"25.09.25, 03:39 • 4068 просмотров

Там констатируют, что в ряде районов так называемой "ДНР" уже формируются списки "потенциальных фостерных родителей" из лояльных к оккупационной администрации лиц и работников бюджетной сферы. Им неофициально объясняют: участие в программе – это стабильные выплаты и социальные бонусы. Параллельно органам опеки спускают негласные планы по активизации работы с неблагополучными семьями – фактически квоты на изъятие детей.

Территория оккупированной Донетчины используется как полигон для обкатки этой системы. Здесь легче давить на людей, манипулировать судами и прикрывать сделки военной риторикой. Следствие – разрушение семей, травмирование детей и создание теневого рынка "государственной опеки", где главный интерес – не безопасность ребенка, а финансовая выгода и контроль над населением

- говорится в сообщении.

В ЦНС расценивают, что под прикрытием "защиты прав детей" запускается механизм системного изъятия несовершеннолетних и монетизации человеческой беды: фактически речь идет о новой форме торговли детьми, легализованной через суды и псевдосоциальные программы на ВОТ.

Напомним

На Рождество вблизи линии боевого соприкосновения на Луганщине состоялись религиозные мероприятия с участием военнослужащих 3-й общевойсковой армии РФ. К этим молебнам насильно привлекли детей, которых организованно вывезли из населенных пунктов ВОТ в непосредственную прифронтовую зону.

Партия путина вывозит украинских детей с ВОТ Херсонщины в новороссийск - ЦНС13.10.25, 07:43 • 3306 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Луганская область
Дебальцево
Вооруженные силы Украины