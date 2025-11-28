$42.190.11
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
15:22 • 4022 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
13:56 • 12707 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
13:08 • 12968 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 11592 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
11:00 • 27276 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 19618 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 17642 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
28 листопада, 08:06 • 32686 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 19493 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
13:56 • 12711 перегляди
Тернопільський будинок, уражений російськими ракетами 19 листопада, буде демонтовано - він не підлягає відновленню - ОВА

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Багатоповерхівку у Тернополі на вул. Василя Стуса, 8, яка не підлягає відновленню після влучання російських ракет 19 листопада, демонтують. Внаслідок атаки загинуло понад 30 людей, включаючи сімох дітей.

Тернопільський будинок, уражений російськими ракетами 19 листопада, буде демонтовано - він не підлягає відновленню - ОВА

У Тернополі розпочнуть демонтаж багатоповерхівки на вул. Василя Стуса, 8, у яку 19 листопада влучили російські ракети, внаслідок чого загинуло понад 30 людей. За повідомленням Обласної військової адміністрації, будівля не підлягає ремонту та відновленню, пише УНН.

Деталі

Провели позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній військовій адміністрації. Захід відбувся у змішаному форматі, адже начальник Тернопільської ОВА, голова комісії В’ячеслав Негода працював на виїзді – безпосередньо на місці ліквідації наслідків російських ударів, що сталися 19 листопада в Тернополі 

– повідомили в ОВА.

Основним питанням обговорення було технічне обстеження будинку. Фахівці дійшли висновку, що "конструкції будинку зруйновані настільки, що він не підлягає відновленню". Руйнування несучих елементів і високий ризик подальшого обвалення стали підставою для рішення про демонтаж.

Семеро дітей стали жертвами атаки рф на Тернопіль: померла 12-річна дівчинка27.11.25, 10:44 • 3510 переглядiв

Окремо комісія заслухала інформацію правоохоронних органів: "Кримінальні провадження щодо удару відкриті за статтями про воєнні злочини". 

Під час огляду слідчі вилучили уламки ракети, що підтверджують тип застосованого озброєння та намір противника вдарити по житловому сектору 

– наголосили в ОВА.

Атака рф на Тернопіль 19 листопада: кількість загиблих зросла до 35 людей, серед них 7 дітей28.11.25, 13:07 • 3474 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Тернопіль