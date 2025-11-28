Тернопільський будинок, уражений російськими ракетами 19 листопада, буде демонтовано - він не підлягає відновленню - ОВА

У Тернополі розпочнуть демонтаж багатоповерхівки на вул. Василя Стуса, 8, у яку 19 листопада влучили російські ракети, внаслідок чого загинуло понад 30 людей. За повідомленням Обласної військової адміністрації, будівля не підлягає ремонту та відновленню, пише УНН.

Провели позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній військовій адміністрації. Захід відбувся у змішаному форматі, адже начальник Тернопільської ОВА, голова комісії В’ячеслав Негода працював на виїзді – безпосередньо на місці ліквідації наслідків російських ударів, що сталися 19 листопада в Тернополі – повідомили в ОВА.

Основним питанням обговорення було технічне обстеження будинку. Фахівці дійшли висновку, що "конструкції будинку зруйновані настільки, що він не підлягає відновленню". Руйнування несучих елементів і високий ризик подальшого обвалення стали підставою для рішення про демонтаж.

Окремо комісія заслухала інформацію правоохоронних органів: "Кримінальні провадження щодо удару відкриті за статтями про воєнні злочини".

Під час огляду слідчі вилучили уламки ракети, що підтверджують тип застосованого озброєння та намір противника вдарити по житловому сектору – наголосили в ОВА.

