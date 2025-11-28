Тернопольский дом, пораженный российскими ракетами 19 ноября, будет демонтирован — он не подлежит восстановлению — ОВА

В Тернополе начнут демонтаж многоэтажки на ул. Василия Стуса, 8, в которую 19 ноября попали российские ракеты, в результате чего погибло более 30 человек. По сообщению Областной военной администрации, здание не подлежит ремонту и восстановлению, пишет УНН.

Подробности

Провели внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при областной военной администрации. Мероприятие состоялось в смешанном формате, ведь начальник Тернопольской ОВА, председатель комиссии Вячеслав Негода работал на выезде – непосредственно на месте ликвидации последствий российских ударов, произошедших 19 ноября в Тернополе – сообщили в ОВА.

Основным вопросом обсуждения было техническое обследование дома. Специалисты пришли к выводу, что "конструкции дома разрушены настолько, что он не подлежит восстановлению". Разрушение несущих элементов и высокий риск дальнейшего обрушения стали основанием для решения о демонтаже.

Отдельно комиссия заслушала информацию правоохранительных органов: "Уголовные производства по удару открыты по статьям о военных преступлениях".

Во время осмотра следователи изъяли обломки ракеты, подтверждающие тип примененного вооружения и намерение противника ударить по жилому сектору – подчеркнули в ОВА.

