Тернопольский дом, пораженный российскими ракетами 19 ноября, будет демонтирован — он не подлежит восстановлению — ОВА

$42.190.11
48.870.08
ukenru
15:39 • 2648 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
15:22 • 5696 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
13:56 • 13801 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:08 • 13611 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
13:03 • 12081 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
11:00 • 27955 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 19776 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 17690 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 33218 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58 • 19538 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0м/с
82%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Число жертв пожара в Гонконге продолжает расти, идут последние поиски выживших в 7 башняхVideo28 ноября, 07:16 • 20982 просмотра
Взрывать себя гранатами: Ким Чен Ын приказал своим солдатам в Украине в плен не сдаваться28 ноября, 07:24 • 23930 просмотра
Во Львове у мужчины после поездки в Индонезию обнаружили лихорадку Денге: какие симптомы28 ноября, 07:39 • 23373 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер10:45 • 25345 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе12:04 • 15672 просмотра
публикации
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:56 • 13801 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе12:04 • 15710 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto11:00 • 27955 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер10:45 • 25398 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 33218 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Китай
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 22844 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 40115 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 60231 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 92839 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 107779 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Золото
ЗРК Бук
Ракетный комплекс "Тор

Тернопольский дом, пораженный российскими ракетами 19 ноября, будет демонтирован — он не подлежит восстановлению — ОВА

Киев • УНН

 • 434 просмотра

Многоэтажку в Тернополе на ул. Василия Стуса, 8, которая не подлежит восстановлению после попадания российских ракет 19 ноября, демонтируют. В результате атаки погибли более 30 человек, включая семерых детей.

Тернопольский дом, пораженный российскими ракетами 19 ноября, будет демонтирован — он не подлежит восстановлению — ОВА

В Тернополе начнут демонтаж многоэтажки на ул. Василия Стуса, 8, в которую 19 ноября попали российские ракеты, в результате чего погибло более 30 человек. По сообщению Областной военной администрации, здание не подлежит ремонту и восстановлению, пишет УНН.

Подробности

Провели внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при областной военной администрации. Мероприятие состоялось в смешанном формате, ведь начальник Тернопольской ОВА, председатель комиссии Вячеслав Негода работал на выезде – непосредственно на месте ликвидации последствий российских ударов, произошедших 19 ноября в Тернополе 

– сообщили в ОВА.

Основным вопросом обсуждения было техническое обследование дома. Специалисты пришли к выводу, что "конструкции дома разрушены настолько, что он не подлежит восстановлению". Разрушение несущих элементов и высокий риск дальнейшего обрушения стали основанием для решения о демонтаже.

Семеро детей стали жертвами атаки рф на Тернополь: умерла 12-летняя девочка27.11.25, 10:44 • 3540 просмотров

Отдельно комиссия заслушала информацию правоохранительных органов: "Уголовные производства по удару открыты по статьям о военных преступлениях". 

Во время осмотра следователи изъяли обломки ракеты, подтверждающие тип примененного вооружения и намерение противника ударить по жилому сектору 

– подчеркнули в ОВА.

Атака рф на Тернополь 19 ноября: число погибших возросло до 35 человек, среди них 7 детей28.11.25, 13:07 • 3522 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Военное положение
Война в Украине
Тернополь