США очікують від України проєкт мирної угоди до 27 листопада
Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперникаPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Тарас Качка очолить українську делегацію до Ізраїлю для розвитку економічного співробітництва

Київ • УНН

 • 636 перегляди

Віцепрем'єр Тарас Качка очолить українську делегацію в Ізраїлі для розвитку економічного співробітництва, що стане першим візитом такого рівня з 2022 року. Зустрічі відбудуться в рамках Спільної українсько-ізраїльської комісії, яка не збиралася з 2021 року.

Тарас Качка очолить українську делегацію до Ізраїлю для розвитку економічного співробітництва

Вперше з початку російського вторгнення в Україну у 2022 році віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка здійснить офіційний візит до Ізраїлю, очоливши делегацію для розвитку економічного співробітництва. Про це інформує УНН з посиланням на видання The Jerusalem Post.

Деталі

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив в коментарі для видання, що зустрічі пройдуть у межах Спільної українсько-ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва, яка не збиралася з 2021 року.

Ми плануємо, щоб делегацію очолив віцепрем’єр-міністр з питань європейської інтеграції та торгівлі, і це дуже важлива подія для нас. Я дуже сподіваюся, що вона буде успішною

- заявив Корнійчук.

За його словами, у 2024 році обсяг торгівлі між країнами зріс приблизно на 65% порівняно з 2023 роком, досягнувши майже 1 млрд доларів США. Він сподівається, що зустрічі сприятимуть подальшому розвитку співпраці та збільшенню двосторонньої торгівлі.

Як пише The Jerusalem Post, з ізраїльського боку переговори очолить міністр у Міністерстві фінансів Зеев Елькін. Під час дискусій планується обговорення питань, які можуть дати швидкий ефект для двосторонніх відносин, зокрема у сфері сільського господарства, економіки та штучного інтелекту.

Зазначається, що також під час візиту у Єрусалимі заплановано відкриття пам’ятника на честь Голодомору 1932–1933 років в Україні, який забрав мільйони життів.

Віта Зеленецька

Економіка Політика
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Ізраїль
Єрусалим
Україна