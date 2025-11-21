Тарас Качка очолить українську делегацію до Ізраїлю для розвитку економічного співробітництва
Київ • УНН
Віцепрем'єр Тарас Качка очолить українську делегацію в Ізраїлі для розвитку економічного співробітництва, що стане першим візитом такого рівня з 2022 року. Зустрічі відбудуться в рамках Спільної українсько-ізраїльської комісії, яка не збиралася з 2021 року.
Вперше з початку російського вторгнення в Україну у 2022 році віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка здійснить офіційний візит до Ізраїлю, очоливши делегацію для розвитку економічного співробітництва. Про це інформує УНН з посиланням на видання The Jerusalem Post.
Деталі
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив в коментарі для видання, що зустрічі пройдуть у межах Спільної українсько-ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва, яка не збиралася з 2021 року.
Ми плануємо, щоб делегацію очолив віцепрем’єр-міністр з питань європейської інтеграції та торгівлі, і це дуже важлива подія для нас. Я дуже сподіваюся, що вона буде успішною
За його словами, у 2024 році обсяг торгівлі між країнами зріс приблизно на 65% порівняно з 2023 роком, досягнувши майже 1 млрд доларів США. Він сподівається, що зустрічі сприятимуть подальшому розвитку співпраці та збільшенню двосторонньої торгівлі.
Як пише The Jerusalem Post, з ізраїльського боку переговори очолить міністр у Міністерстві фінансів Зеев Елькін. Під час дискусій планується обговорення питань, які можуть дати швидкий ефект для двосторонніх відносин, зокрема у сфері сільського господарства, економіки та штучного інтелекту.
Зазначається, що також під час візиту у Єрусалимі заплановано відкриття пам’ятника на честь Голодомору 1932–1933 років в Україні, який забрав мільйони життів.