Тарас Качка возглавит украинскую делегацию в Израиль для развития экономического сотрудничества
Киев • УНН
Вице-премьер Тарас Качка возглавит украинскую делегацию в Израиле для развития экономического сотрудничества, что станет первым визитом такого уровня с 2022 года. Встречи состоятся в рамках Совместной украинско-израильской комиссии, которая не собиралась с 2021 года.
Впервые с начала российского вторжения в Украину в 2022 году вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка совершит официальный визит в Израиль, возглавив делегацию для развития экономического сотрудничества. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The Jerusalem Post.
Детали
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил в комментарии для издания, что встречи пройдут в рамках Совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества, которая не собиралась с 2021 года.
Мы планируем, чтобы делегацию возглавил вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции и торговли, и это очень важное событие для нас. Я очень надеюсь, что оно будет успешным
По его словам, в 2024 году объем торговли между странами вырос примерно на 65% по сравнению с 2023 годом, достигнув почти 1 млрд долларов США. Он надеется, что встречи будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества и увеличению двусторонней торговли.
Как пишет The Jerusalem Post, с израильской стороны переговоры возглавит министр в Министерстве финансов Зеев Элькин. В ходе дискуссий планируется обсуждение вопросов, которые могут дать быстрый эффект для двусторонних отношений, в частности в сфере сельского хозяйства, экономики и искусственного интеллекта.
Отмечается, что также во время визита в Иерусалиме запланировано открытие памятника в честь Голодомора 1932–1933 годов в Украине, который унес миллионы жизней.