США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
21:45 • 8652 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20:30 • 11966 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
20 ноября, 17:57 • 22270 просмотра
Зеленский согласился на переговоры по мирному плану Трампа для Украины - СМИ
20 ноября, 16:14 • 41559 просмотра
Зеленский получил от США проект плана для завершения войны
20 ноября, 15:56 • 36184 просмотра
В Украине 21 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
Эксклюзив
20 ноября, 15:30 • 54328 просмотра
Odrex и скандал вокруг смерти пациента: эксперты развенчивают версию о "давлении на бизнес"
20 ноября, 13:38 • 62084 просмотра
В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации
Эксклюзив
20 ноября, 13:09 • 64470 просмотра
Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия
20 ноября, 12:48 • 27287 просмотра
Плей-офф отбора на ЧМ: сборная Украины узнала соперникаPhoto
Тарас Качка возглавит украинскую делегацию в Израиль для развития экономического сотрудничества

Киев • УНН

 • 526 просмотра

Вице-премьер Тарас Качка возглавит украинскую делегацию в Израиле для развития экономического сотрудничества, что станет первым визитом такого уровня с 2022 года. Встречи состоятся в рамках Совместной украинско-израильской комиссии, которая не собиралась с 2021 года.

Тарас Качка возглавит украинскую делегацию в Израиль для развития экономического сотрудничества

Впервые с начала российского вторжения в Украину в 2022 году вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка совершит официальный визит в Израиль, возглавив делегацию для развития экономического сотрудничества. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The Jerusalem Post.

Детали

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил в комментарии для издания, что встречи пройдут в рамках Совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества, которая не собиралась с 2021 года.

Мы планируем, чтобы делегацию возглавил вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции и торговли, и это очень важное событие для нас. Я очень надеюсь, что оно будет успешным

- заявил Корнийчук.

По его словам, в 2024 году объем торговли между странами вырос примерно на 65% по сравнению с 2023 годом, достигнув почти 1 млрд долларов США. Он надеется, что встречи будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества и увеличению двусторонней торговли.

Как пишет The Jerusalem Post, с израильской стороны переговоры возглавит министр в Министерстве финансов Зеев Элькин. В ходе дискуссий планируется обсуждение вопросов, которые могут дать быстрый эффект для двусторонних отношений, в частности в сфере сельского хозяйства, экономики и искусственного интеллекта.

Отмечается, что также во время визита в Иерусалиме запланировано открытие памятника в честь Голодомора 1932–1933 годов в Украине, который унес миллионы жизней.

Вита Зеленецкая

