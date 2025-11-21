Тарас Качка возглавит украинскую делегацию в Израиль для развития экономического сотрудничества

Впервые с начала российского вторжения в Украину в 2022 году вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка совершит официальный визит в Израиль, возглавив делегацию для развития экономического сотрудничества. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The Jerusalem Post.

Детали

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил в комментарии для издания, что встречи пройдут в рамках Совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества, которая не собиралась с 2021 года.

Мы планируем, чтобы делегацию возглавил вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции и торговли, и это очень важное событие для нас. Я очень надеюсь, что оно будет успешным - заявил Корнийчук.

По его словам, в 2024 году объем торговли между странами вырос примерно на 65% по сравнению с 2023 годом, достигнув почти 1 млрд долларов США. Он надеется, что встречи будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества и увеличению двусторонней торговли.

Как пишет The Jerusalem Post, с израильской стороны переговоры возглавит министр в Министерстве финансов Зеев Элькин. В ходе дискуссий планируется обсуждение вопросов, которые могут дать быстрый эффект для двусторонних отношений, в частности в сфере сельского хозяйства, экономики и искусственного интеллекта.

Отмечается, что также во время визита в Иерусалиме запланировано открытие памятника в честь Голодомора 1932–1933 годов в Украине, который унес миллионы жизней.