Танки, понад шість десятків артсистем та 850 солдатів: Генштаб оприлюднив втрати рф за добу
Київ • УНН
Протягом минулої доби, 29 серпня, російська окупаційна армія втратила 850 військовослужбовців та 4 танки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.25 становлять понад 1 мільйон особового складу та 11143 танків.
Впродовж минулої доби 29 серпня російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 850 військовослужбовців. Сили оборони знищили 4 ворожих танків та десятки одиниць іншої техніки та озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу / personnel – близько 1080480 (+850) осіб
- танків – 11143 (+4) од
- бойових броньованих машин – 23191 (+6) од
- артилерійських систем – 32125 (+61) од
- РСЗВ – 1476 (+2) од
- засоби ППО – 1213 (+1) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 54375 (+414)
- крилаті ракети – 3626 (+28)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 60116 (+109)
- спеціальна техніка – 3952 (+0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
З початку доби, 28 серпня на російсько-українському фронті відбулося 137 боєзіткнень, найгарячіша ситуація спостерігалась на Лиманському та Покровському напрямках, які росіяни загалом атакували 68 разів.
СБУ за чотири дні уразила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС на суму понад 250 млн доларів. Це позбавляє ворога можливості виявляти цілі та протидіяти українським безпілотникам.
В Україні було зафіксовано вже понад 178 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військами від початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив Генеральний Прокурор Руслан Кравченко.
