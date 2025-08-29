Танки, понад шість десятків артсистем та 850 солдатів: Генштаб оприлюднив втрати рф за добу

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 27521 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 46044 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 115479 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 63456 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 75378 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 111012 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 124378 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 105387 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 117847 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 84758 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
2м/с
78%
752мм
Популярнi новини
У Польщі розбився літак F-16 під час підготовки до авіашоу, пілот загинув Video28 серпня, 18:52 • 4480 перегляди
225 будинків пошкоджено, 23 родини потребують відселення: наслідки нічної атаки на Київ 28 серпняPhoto28 серпня, 21:04 • 4710 перегляди
рф змінила позицію щодо війни в Україні: Туреччина розкрила нові вимоги путіна00:54 • 9686 перегляди
Вчені виявили висохле давнє озеро з "жовтою цегляною доріжкою" на дні океану01:44 • 5708 перегляди
Водна криза на окупованій Донеччині посилюється: шість міст залишилися без води 03:05 • 7540 перегляди
Публікації
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 27523 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo28 серпня, 14:30 • 59301 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року28 серпня, 13:37 • 115479 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 197509 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 200409 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Гутерреш
Кароль Навроцький
Едгарс Рінкевичс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Донецька область
Харків
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 127434 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 157686 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 159689 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 149817 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 180384 перегляди
Актуальне
Х-47М2 «Кинджал»
The Guardian
Безпілотний літальний апарат
E-6 Mercury
Детонатор

Танки, понад шість десятків артсистем та 850 солдатів: Генштаб оприлюднив втрати рф за добу

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Протягом минулої доби, 29 серпня, російська окупаційна армія втратила 850 військовослужбовців та 4 танки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.25 становлять понад 1 мільйон особового складу та 11143 танків.

Танки, понад шість десятків артсистем та 850 солдатів: Генштаб оприлюднив втрати рф за добу

Впродовж минулої доби 29 серпня російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 850 військовослужбовців. Сили оборони знищили 4 ворожих танків та десятки одиниць іншої техніки та озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу / personnel – близько 1080480 (+850) осіб
    • танків – 11143 (+4) од
      • бойових броньованих машин – 23191 (+6) од
        • артилерійських систем – 32125 (+61) од
          • РСЗВ – 1476 (+2) од
            • засоби ППО – 1213 (+1) од
              • літаків – 422 (+0) од
                • гелікоптерів – 340 (+0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 54375 (+414)
                    • крилаті ракети – 3626 (+28)
                      • кораблі / катери – 28 (+0)
                        • підводні човни – 1 (+0)
                          • автомобільна техніка та автоцистерни – 60116 (+109)
                            • спеціальна техніка – 3952 (+0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              З початку доби, 28 серпня на російсько-українському фронті відбулося 137 боєзіткнень, найгарячіша ситуація спостерігалась на Лиманському та Покровському напрямках, які росіяни загалом атакували 68 разів. 

                               СБУ за чотири дні уразила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС на суму понад 250 млн доларів. Це позбавляє ворога можливості виявляти цілі та протидіяти українським безпілотникам.

                              В Україні було зафіксовано вже понад 178 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військами від початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив Генеральний Прокурор Руслан Кравченко.

                              рф змінила позицію щодо війни в Україні: Туреччина розкрила нові вимоги путіна29.08.25, 02:54 • 10018 переглядiв

                              Віта Зеленецька

                              Війна в Україні
                              Державний кордон України
                              Руслан Кравченко
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Служба безпеки України
                              Україна