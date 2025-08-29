$41.320.08
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 28102 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 46760 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 116230 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 63850 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 75705 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 111159 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 124525 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 105440 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 117888 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Танки, более шести десятков артсистем и 850 солдат: Генштаб обнародовал потери РФ за сутки

Киев • УНН

 • 222 просмотра

За прошедшие сутки, 29 августа, российская оккупационная армия потеряла 850 военнослужащих и 4 танка. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.08.25 составляют более 1 миллиона личного состава и 11143 танков.

Танки, более шести десятков артсистем и 850 солдат: Генштаб обнародовал потери РФ за сутки

За прошедшие сутки 29 августа российская оккупационная армия на войне в Украине потеряла 850 военнослужащих. Силы обороны уничтожили 4 вражеских танка и десятки единиц другой техники и вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.08.25 ориентировочно составили:

  • личного состава / personnel – около 1080480 (+850) человек
    • танков – 11143 (+4) ед
      • боевых бронированных машин – 23191 (+6) ед
        • артиллерийских систем – 32125 (+61) ед
          • РСЗО – 1476 (+2) ед
            • средства ПВО – 1213 (+1) ед
              • самолетов – 422 (+0) ед
                • вертолетов – 340 (+0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 54375 (+414)
                    • крылатые ракеты – 3626 (+28)
                      • корабли / катера – 28 (+0)
                        • подводные лодки – 1 (+0)
                          • автомобильная техника и автоцистерны – 60116 (+109)
                            • специальная техника – 3952 (+0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              С начала суток, 28 августа на российско-украинском фронте произошло 137 боестолкновений, самая горячая ситуация наблюдалась на Лиманском и Покровском направлениях, которые россияне в общей сложности атаковали 68 раз.

                              СБУ за четыре дня поразила 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС на сумму более 250 млн долларов. Это лишает врага возможности обнаруживать цели и противодействовать украинским беспилотникам.

                              В Украине было зафиксировано уже более 178 тысяч военных преступлений, совершенных российскими войсками с начала полномасштабного вторжения. Об этом заявил Генеральный Прокурор Руслан Кравченко.

                              РФ изменила позицию по войне в Украине: Турция раскрыла новые требования Путина29.08.25, 02:54 • 10359 просмотров

                              Вита Зеленецкая

                              Война в Украине
                              Государственная граница Украины
                              Руслан Кравченко
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Служба безопасности Украины
                              Украина