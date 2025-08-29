Танки, более шести десятков артсистем и 850 солдат: Генштаб обнародовал потери РФ за сутки
Киев • УНН
За прошедшие сутки, 29 августа, российская оккупационная армия потеряла 850 военнослужащих и 4 танка. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.08.25 составляют более 1 миллиона личного состава и 11143 танков.
За прошедшие сутки 29 августа российская оккупационная армия на войне в Украине потеряла 850 военнослужащих. Силы обороны уничтожили 4 вражеских танка и десятки единиц другой техники и вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.08.25 ориентировочно составили:
- личного состава / personnel – около 1080480 (+850) человек
- танков – 11143 (+4) ед
- боевых бронированных машин – 23191 (+6) ед
- артиллерийских систем – 32125 (+61) ед
- РСЗО – 1476 (+2) ед
- средства ПВО – 1213 (+1) ед
- самолетов – 422 (+0) ед
- вертолетов – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 54375 (+414)
- крылатые ракеты – 3626 (+28)
- корабли / катера – 28 (+0)
- подводные лодки – 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны – 60116 (+109)
- специальная техника – 3952 (+0)
Данные уточняются.
Напомним
С начала суток, 28 августа на российско-украинском фронте произошло 137 боестолкновений, самая горячая ситуация наблюдалась на Лиманском и Покровском направлениях, которые россияне в общей сложности атаковали 68 раз.
СБУ за четыре дня поразила 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС на сумму более 250 млн долларов. Это лишает врага возможности обнаруживать цели и противодействовать украинским беспилотникам.
В Украине было зафиксировано уже более 178 тысяч военных преступлений, совершенных российскими войсками с начала полномасштабного вторжения. Об этом заявил Генеральный Прокурор Руслан Кравченко.
РФ изменила позицию по войне в Украине: Турция раскрыла новые требования Путина29.08.25, 02:54 • 10359 просмотров