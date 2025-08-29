137 бойових зіткнень: Лиманський та Покровський напрямки під найсильнішим ударом

$41.320.08
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 18264 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 32960 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 102511 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 55404 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 68580 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 107978 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 121356 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 104385 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 116848 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 84266 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo28 серпня, 14:30 • 53714 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року28 серпня, 13:37 • 102512 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 193404 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 195839 перегляди
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 124843 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 155119 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 156905 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 147573 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 178171 перегляди
137 бойових зіткнень: Лиманський та Покровський напрямки під найсильнішим ударом

Київ • УНН

 • 10 перегляди

28 серпня на фронті зафіксовано 137 боєзіткнень, з них 68 — на Лиманському та Покровському напрямках. Ворог завдав 50 авіаударів, застосувавши 33 ракети та 74 керовані авіабомби.

137 бойових зіткнень: Лиманський та Покровський напрямки під найсильнішим ударом

З початку доби, 28 серпня на російсько-українському фронті відбулося 137 боєзіткнень, найгарячіша ситуація спостерігалась на Лиманському та Покровському напрямках, які росіяни загалом атакували 68 разів. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє зведення Генштабу Збройних Сил України. 

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00 28.08.2025 року щодо російського вторгнення, з початку доби відбулося 137 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах один комбінований ракетно-авіаційний удар та 50 авіаційних ударів, застосувавши 33 ракети та скинувши 74 керовані авіаційні бомби, здійснив 2276 ударів дронами-камікадзе та 3619 обстрілів

- звітує Генштаб ЗСУ.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили вісім штурмових дій окупантів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили дві атаки, у районах Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Западного, Синьківки, Голубівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 31 атаку, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Ямполя, Дронівки й Серебрянки. 

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили дев’ять атак поблизу Григорівки, Виїмки та Переїзного, ще один бій триває.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили чотири ворожі спроби просунутися вперед у напрямку Ступочок.

Ворог шість разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку у районі Щербинівки. Авіаударів зазнали Костянтинівка та Іллінівка.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 37 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Сухий Яр, Даченське, Звірове, Удачне, Горіхове та Новоукраїнка. 

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 125 окупантів, з них 90 — безповоротно. Знищено артилерійську систему, шість одиниць автомобільної техніки, дев’ять безпілотних літальних апаратів, два пункти управління БпЛА та два склади військово-технічного майна. Крім того, пошкоджено артилерійську систему та дев’ять укриттів для особового складу противника

- йдеться у звіті.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили десять атак противника у районах населених пунктів Воскресенка, Маліївка, Зелений Гай, Піддубне, Олександроград та Запорізьке, ще п’ять боєзіткнень досі тривають. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Маломихайлівка.

На Гуляйпільському напрямку наступальних дій окупантів не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення — противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили три атаки загарбників.

Нагадаємо

Міноборони України заявило про поступове зниження військового потенціалу РФ, незважаючи на її мобілізаційні ресурси та запаси зброї. Агресія Росії переросла у війну на виснаження, де Україна зміцнює позиції.

В України є бачення, як повернути всі тимчасово окуповані території назад. Київ разом з партнерами моделювали військові ситуації й на 10-15 років вперед є розуміння, як рухатися та розвиватися. Про це заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час Міжнародного форуму Експертної мережі Міжнародної Кримської платформи.

Віта Зеленецька

