137 бойових зіткнень: Лиманський та Покровський напрямки під найсильнішим ударом

З початку доби, 28 серпня на російсько-українському фронті відбулося 137 боєзіткнень, найгарячіша ситуація спостерігалась на Лиманському та Покровському напрямках, які росіяни загалом атакували 68 разів. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє зведення Генштабу Збройних Сил України.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00 28.08.2025 року щодо російського вторгнення, з початку доби відбулося 137 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах один комбінований ракетно-авіаційний удар та 50 авіаційних ударів, застосувавши 33 ракети та скинувши 74 керовані авіаційні бомби, здійснив 2276 ударів дронами-камікадзе та 3619 обстрілів - звітує Генштаб ЗСУ.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили вісім штурмових дій окупантів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили дві атаки, у районах Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Западного, Синьківки, Голубівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 31 атаку, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Ямполя, Дронівки й Серебрянки.

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили дев’ять атак поблизу Григорівки, Виїмки та Переїзного, ще один бій триває.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили чотири ворожі спроби просунутися вперед у напрямку Ступочок.

Ворог шість разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку у районі Щербинівки. Авіаударів зазнали Костянтинівка та Іллінівка.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 37 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Сухий Яр, Даченське, Звірове, Удачне, Горіхове та Новоукраїнка.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 125 окупантів, з них 90 — безповоротно. Знищено артилерійську систему, шість одиниць автомобільної техніки, дев’ять безпілотних літальних апаратів, два пункти управління БпЛА та два склади військово-технічного майна. Крім того, пошкоджено артилерійську систему та дев’ять укриттів для особового складу противника - йдеться у звіті.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили десять атак противника у районах населених пунктів Воскресенка, Маліївка, Зелений Гай, Піддубне, Олександроград та Запорізьке, ще п’ять боєзіткнень досі тривають. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Маломихайлівка.

На Гуляйпільському напрямку наступальних дій окупантів не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення — противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили три атаки загарбників.

Нагадаємо

Міноборони України заявило про поступове зниження військового потенціалу РФ, незважаючи на її мобілізаційні ресурси та запаси зброї. Агресія Росії переросла у війну на виснаження, де Україна зміцнює позиції.

В України є бачення, як повернути всі тимчасово окуповані території назад. Київ разом з партнерами моделювали військові ситуації й на 10-15 років вперед є розуміння, як рухатися та розвиватися. Про це заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час Міжнародного форуму Експертної мережі Міжнародної Кримської платформи.

Війна в Україні не завершиться цього року - глава МЗС Італії