Ексклюзив
15:40 • 11411 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
13:53 • 21610 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37 • 72374 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 39763 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 53789 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 95727 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 113356 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 100450 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 115113 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 83178 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
15:40 • 11404 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo14:30 • 36772 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року13:37 • 72352 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 179573 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 181789 перегляди
Війна в Україні не завершиться цього року - глава МЗС Італії

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні вважає, що війна в Україні навряд чи завершиться до кінця року. Італія також призначила нового посла у Москві.

Війна в Україні не завершиться цього року - глава МЗС Італії

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що агресивна війна росії проти України навряд чи завершиться до кінця цього року. Про це повідомляє Corriere Della Sera, пише УНН.

Деталі

"Не хочу бути песимістом, але важко очікувати, що в Україні вдасться досягти переговорного рішення до кінця року", - зазначив Таяні.

Також Таяні розповів, що новим послом Італії в росії призначили Стефано Бельтраме, який раніше був послом у Відні та нині є дипломатичним радником міністра економіки та фінансів Італії Джанкарло Джорджетті.

"У москві ми призначили посла Белтраме, який був послом у Відні, а зараз є дипломатичним радником міністра Джорджетті", - повідомив Таяні.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що нічний удар росії по Києву є атакою на всіх, хто прагне миру, включно з Україною, США та Європою. Він наголосив на необхідності посилення санкцій, тарифів та підтримки України для протидії агресії.

Зеленський обговорив з Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем кроки для припинення вогню та підготовку до 80-ї сесії Генасамблеї ООН. Зеленський подякував Гутеррішу за співчуття сім'ям, що втратили близьких під час удару по Києву.

Павло Зінченко

Війна в УкраїніПолітика
Антоніо Таяні
Антоніу Гутерреш
Організація Об'єднаних Націй
Італія
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ