Війна в Україні не завершиться цього року - глава МЗС Італії

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що агресивна війна росії проти України навряд чи завершиться до кінця цього року. Про це повідомляє Corriere Della Sera, пише УНН.

Деталі

"Не хочу бути песимістом, але важко очікувати, що в Україні вдасться досягти переговорного рішення до кінця року", - зазначив Таяні.

Також Таяні розповів, що новим послом Італії в росії призначили Стефано Бельтраме, який раніше був послом у Відні та нині є дипломатичним радником міністра економіки та фінансів Італії Джанкарло Джорджетті.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що нічний удар росії по Києву є атакою на всіх, хто прагне миру, включно з Україною, США та Європою. Він наголосив на необхідності посилення санкцій, тарифів та підтримки України для протидії агресії.

Зеленський обговорив з Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем кроки для припинення вогню та підготовку до 80-ї сесії Генасамблеї ООН. Зеленський подякував Гутеррішу за співчуття сім'ям, що втратили близьких під час удару по Києву.