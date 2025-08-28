Война в Украине не завершится в этом году - глава МИД Италии

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что агрессивная война россии против Украины вряд ли закончится до конца этого года. Об этом сообщает Corriere Della Sera, пишет УНН.

Подробности

"Не хочу быть пессимистом, но трудно ожидать, что в Украине удастся достичь переговорного решения до конца года", - отметил Таяни.

Также Таяни рассказал, что новым послом Италии в России назначен Стефано Бельтраме, который ранее был послом в Вене и ныне является дипломатическим советником министра экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти.

"В Москве мы назначили посла Бельтраме, который был послом в Вене, а сейчас является дипломатическим советником министра Джорджетти", - сообщил Таяни.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил, что ночной удар России по Киеву является атакой на всех, кто стремится к миру, включая Украину, США и Европу. Он подчеркнул необходимость усиления санкций, тарифов и поддержки Украины для противодействия агрессии.

Зеленский обсудил с Генсеком ООН Антониу Гутерришем шаги для прекращения огня и подготовку к 80-й сессии Генассамблеи ООН. Зеленский поблагодарил Гутерриша за соболезнования семьям, потерявшим близких во время удара по Киеву.