Эксклюзив
15:40 • 11551 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
13:53 • 21952 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37 • 73324 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24 • 40270 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 54278 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 96150 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 113593 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 100575 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 115177 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 83223 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Война в Украине не завершится в этом году - глава МИД Италии

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Глава МИД Италии Антонио Таяни считает, что война в Украине вряд ли завершится до конца года. Италия также назначила нового посла в москве.

Война в Украине не завершится в этом году - глава МИД Италии

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что агрессивная война россии против Украины вряд ли закончится до конца этого года. Об этом сообщает Corriere Della Sera, пишет УНН.

Подробности

"Не хочу быть пессимистом, но трудно ожидать, что в Украине удастся достичь переговорного решения до конца года", - отметил Таяни.

Также Таяни рассказал, что новым послом Италии в России назначен Стефано Бельтраме, который ранее был послом в Вене и ныне является дипломатическим советником министра экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти.

"В Москве мы назначили посла Бельтраме, который был послом в Вене, а сейчас является дипломатическим советником министра Джорджетти", - сообщил Таяни.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил, что ночной удар России по Киеву является атакой на всех, кто стремится к миру, включая Украину, США и Европу. Он подчеркнул необходимость усиления санкций, тарифов и поддержки Украины для противодействия агрессии.

Зеленский обсудил с Генсеком ООН Антониу Гутерришем шаги для прекращения огня и подготовку к 80-й сессии Генассамблеи ООН. Зеленский поблагодарил Гутерриша за соболезнования семьям, потерявшим близких во время удара по Киеву.

Павел Зинченко

Война в УкраинеПолитика
Антонио Таяни
Антониу Гутерриш
Организация Объединенных Наций
Италия
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев