Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 18285 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 32996 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 102552 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 55432 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 68607 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 107990 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 121364 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 104387 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 116848 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 84267 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 18285 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостов
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет
137 боевых столкновений: Лиманское и Покровское направления под сильнейшим ударом

Киев • УНН

 • 20 просмотра

28 августа на фронте зафиксировано 137 боестолкновений, из них 68 — на Лиманском и Покровском направлениях. Враг нанес 50 авиаударов, применив 33 ракеты и 74 управляемые авиабомбы.

137 боевых столкновений: Лиманское и Покровское направления под сильнейшим ударом

С начала суток, 28 августа, на российско-украинском фронте произошло 137 боестолкновений, самая горячая ситуация наблюдалась на Лиманском и Покровском направлениях, которые россияне в общей сложности атаковали 68 раз. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба Вооруженных Сил Украины. 

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00 28.08.2025 года относительно российского вторжения, с начала суток произошло 137 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один комбинированный ракетно-авиационный удар и 50 авиационных ударов, применив 33 ракеты и сбросив 74 управляемые авиационные бомбы, совершил 2276 ударов дронами-камикадзе и 3619 обстрелов

- отчитывается Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили восемь штурмовых действий оккупантов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили две атаки, в районах Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении противник пять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Западного, Синьковки, Голубовки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг совершил 31 атаку, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Карповка, Зеленая Долина, Колодези, Торское и в сторону Ямполя, Дроновки и Серебрянки. 

На Северском направлении наши воины остановили девять атак вблизи Григоровки, Выемки и Переездного, еще один бой продолжается.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили четыре вражеские попытки продвинуться вперед в направлении Ступочек.

Враг шесть раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районе Щербиновки. Авиаударам подверглись Константиновка и Ильиновка.

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 37 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоекономичное, Родинское, Лысовка, Сухой Яр, Даченское, Зверово, Удачное, Орехово и Новоукраинка. 

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 125 оккупантов, из них 90 — безвозвратно. Уничтожена артиллерийская система, шесть единиц автомобильной техники, девять беспилотных летательных аппаратов, два пункта управления БпЛА и два склада военно-технического имущества. Кроме того, повреждена артиллерийская система и девять укрытий для личного состава противника

- говорится в отчете.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Воскресенка, Малеевка, Зеленый Гай, Поддубное, Александроград и Запорожское, еще пять боестолкновений до сих пор продолжаются. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Маломихайловка.

На Гуляйпольском направлении наступательных действий оккупантов не зафиксировано.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение — противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степное.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили три атаки захватчиков.

Напомним

Минобороны Украины заявило о постепенном снижении военного потенциала РФ, несмотря на ее мобилизационные ресурсы и запасы оружия. Агрессия России переросла в войну на истощение, где Украина укрепляет позиции.

У Украины есть видение, как вернуть все временно оккупированные территории обратно. Киев вместе с партнерами моделировали военные ситуации и на 10-15 лет вперед есть понимание, как двигаться и развиваться. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время Международного форума Экспертной сети Международной Крымской платформы.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Государственная граница Украины
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Министерство обороны Украины
Украина