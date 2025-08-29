137 боевых столкновений: Лиманское и Покровское направления под сильнейшим ударом

С начала суток, 28 августа, на российско-украинском фронте произошло 137 боестолкновений, самая горячая ситуация наблюдалась на Лиманском и Покровском направлениях, которые россияне в общей сложности атаковали 68 раз. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00 28.08.2025 года относительно российского вторжения, с начала суток произошло 137 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один комбинированный ракетно-авиационный удар и 50 авиационных ударов, применив 33 ракеты и сбросив 74 управляемые авиационные бомбы, совершил 2276 ударов дронами-камикадзе и 3619 обстрелов - отчитывается Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили восемь штурмовых действий оккупантов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили две атаки, в районах Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении противник пять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Западного, Синьковки, Голубовки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг совершил 31 атаку, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Карповка, Зеленая Долина, Колодези, Торское и в сторону Ямполя, Дроновки и Серебрянки.

На Северском направлении наши воины остановили девять атак вблизи Григоровки, Выемки и Переездного, еще один бой продолжается.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили четыре вражеские попытки продвинуться вперед в направлении Ступочек.

Враг шесть раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районе Щербиновки. Авиаударам подверглись Константиновка и Ильиновка.

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 37 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоекономичное, Родинское, Лысовка, Сухой Яр, Даченское, Зверово, Удачное, Орехово и Новоукраинка.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 125 оккупантов, из них 90 — безвозвратно. Уничтожена артиллерийская система, шесть единиц автомобильной техники, девять беспилотных летательных аппаратов, два пункта управления БпЛА и два склада военно-технического имущества. Кроме того, повреждена артиллерийская система и девять укрытий для личного состава противника - говорится в отчете.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Воскресенка, Малеевка, Зеленый Гай, Поддубное, Александроград и Запорожское, еще пять боестолкновений до сих пор продолжаются. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Маломихайловка.

На Гуляйпольском направлении наступательных действий оккупантов не зафиксировано.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение — противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степное.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили три атаки захватчиков.

