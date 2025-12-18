$42.340.15
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров'я потребує перезавантаження
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларів
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
Таїланд в черговий раз завдав авіаударів по території Камбоджі, влучили по складу з ракетами

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Таїланд завдав авіаударів по складу ракетного озброєння Камбоджі, звідки, за його твердженням, здійснювалися обстріли тайських позицій. Конфлікт, що розпочався 8 грудня, призвів до інтенсивних боїв за спірні ділянки кордону.

Таїланд в черговий раз завдав авіаударів по території Камбоджі, влучили по складу з ракетами

Таїланд у четвер завдав чергових авіаударів по території Камбоджі, поціливши у склад ракетного озброєння камбоджійської армії. Офіційний Бангкок заявив, що саме з цього об'єкта здійснювалися смертоносні обстріли тайських позицій під час масштабного прикордонного конфлікту, який спалахнув минулого тижня. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Новий етап протистояння розпочався 8 грудня після поранення двох тайських військових у прикордонній сутичці. Відтоді бойові дії охопили кілька фронтів: Таїланд залучив винищувачі F-16 для ударів по стратегічних об'єктах, тоді як Камбоджа випустила тисячі ракет із систем залпового вогню БМ-21 "Град".

Таїланд звинуватив Камбоджу у ракетному ударі, який забрав життя першого цивільного14.12.25, 15:06 • 3569 переглядiв

Сторони ведуть запеклі бої за спірні ділянки кордону, на які претендують обидві держави.

Під ударом історична спадщина

Особлива напруженість зосереджена навколо стародавніх храмів, розташованих у зоні конфлікту. Таїланд стверджує, що камбоджійські збройні сили використовують руїни багатовікових споруд як військові бази, що призводить до значних руйнувань культурної спадщини внаслідок артилерійських та авіаційних ударів.

Наразі дипломатичні зусилля щодо врегулювання кризи залишаються безрезультатними, а інтенсивність бойових дій продовжує зростати.

У Таїланді ввели комендантську годину в прибережних районах на кордоні з Камбоджею14.12.25, 11:19 • 4132 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніНовини Світу
Воєнний стан
Сутички
Державний кордон України
Камбоджа
БМ-21 «Град»
Ассошіейтед Прес
F-16 Fighting Falcon