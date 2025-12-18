Таїланд в черговий раз завдав авіаударів по території Камбоджі, влучили по складу з ракетами

Таїланд у четвер завдав чергових авіаударів по території Камбоджі, поціливши у склад ракетного озброєння камбоджійської армії. Офіційний Бангкок заявив, що саме з цього об'єкта здійснювалися смертоносні обстріли тайських позицій під час масштабного прикордонного конфлікту, який спалахнув минулого тижня. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Новий етап протистояння розпочався 8 грудня після поранення двох тайських військових у прикордонній сутичці. Відтоді бойові дії охопили кілька фронтів: Таїланд залучив винищувачі F-16 для ударів по стратегічних об'єктах, тоді як Камбоджа випустила тисячі ракет із систем залпового вогню БМ-21 "Град".

Таїланд звинуватив Камбоджу у ракетному ударі, який забрав життя першого цивільного

Сторони ведуть запеклі бої за спірні ділянки кордону, на які претендують обидві держави.

Під ударом історична спадщина

Особлива напруженість зосереджена навколо стародавніх храмів, розташованих у зоні конфлікту. Таїланд стверджує, що камбоджійські збройні сили використовують руїни багатовікових споруд як військові бази, що призводить до значних руйнувань культурної спадщини внаслідок артилерійських та авіаційних ударів.

Наразі дипломатичні зусилля щодо врегулювання кризи залишаються безрезультатними, а інтенсивність бойових дій продовжує зростати.

