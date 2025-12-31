Систему "Імпульс" почали впроваджувати в Силах безпілотних систем

У Збройних Силах України стартувала третя хвиля розгортання системи обліку військовослужбовців "Імпульс". Відтепер її починають впроваджувати також у підрозділах Сил безпілотних систем. Про це повідомляє Міноборони, пише УНН.

Деталі

Розгортання системи проходить в кілька етапів: від підготовки інфраструктури та налаштування захищеного середовища до імпорту даних і переходу на щоденну роботу в системі.

Міноборони поінформувало, що "Імпульс" розробляють і впроваджують ІТ-фахівці Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ. Це військовослужбовці з бойовим досвідом, які добре розуміють реальні потреби підрозділів і специфіку служби в умовах війни. Саме тому система адаптована до практичного використання на місцях. Розгортання забезпечують підрозділи Міноборони та ЗСУ. Понад 200 військових частин вже працюють в "Імпульсі" щодня.

Наразі декілька підрозділів Сил безпілотних систем вже отримали необхідну техніку та починають налаштовувати безпечне середовище для роботи з "Імпульсом". Очікується, що система суттєво пришвидшить обробку та аналіз даних – а це ще більш точні та оперативні рішення, від яких напряму залежить ефективність виконання підрозділами завдань за призначенням - пояснив Іван «Грінч», керівник напряму цифровізації Сил безпілотних систем ЗСУ.

Також відомство зауважує, що "Імпульс" — це не лише інструмент щоденного обліку. Система закладає основу для подальшої цифрової трансформації війська. У перспективі її дані стануть основою для розвитку інших цифрових сервісів у війську, зокрема системи управління оборонними ресурсами SAP, застосунку Армія+ та Медичної інформаційної системи.

Нагадаємо

У жовтні підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ розпочали щоденну роботу в офіційній цифровій системі обліку військових "Імпульс". Це дозволить формувати накази, фіксувати відпустки, відрядження та інші події, пов'язані з проходженням військової служби, без дублювання.