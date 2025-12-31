Систему "Импульс" начали внедрять в Силах беспилотных систем

$42.390.17
49.860.20
ukenru
10:25 • 4176 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
10:12 • 7712 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
10:05 • 7880 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
10:03 • 8682 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
07:11 • 11019 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 13341 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 26031 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 60646 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 41137 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 34643 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
4.3м/с
76%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В краснодарском крае рф взрывы: горит ключевой узел первичной переработки нефти на местном НПЗVideo31 декабря, 03:24 • 10048 просмотра
путин подписал закон, позволяющий игнорировать приговоры международных уголовных институтов: объяснение ЦПД31 декабря, 04:01 • 4794 просмотра
ISW: кремль отказывается предоставлять доказательства атаки украинских дронов на резиденцию путина и даже отрицает необходимость в этом31 декабря, 04:30 • 14201 просмотра
Партизаны показали уничтожение тепловоза в Воронеже, перевозившего грузы для оккупантовVideo31 декабря, 05:31 • 7210 просмотра
В рф заявили о планах расширения буферной зоны Украины по приказу путина08:33 • 3342 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 50949 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 53677 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 48606 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 75873 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 73159 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Алексей Белошицкий
Антониу Гутерриш
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Донецкая область
Иран
Реклама
УНН Lite
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанскоеPhoto11:49 • 682 просмотра
Вышел трейлер последней части «Очень странных дел»Video30 декабря, 19:50 • 17504 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 60641 просмотра
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания30 декабря, 13:45 • 28627 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 39995 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
MIM-104 Patriot

Систему "Импульс" начали внедрять в Силах беспилотных систем

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Систему "Импульс" начали внедрять в подразделениях Сил беспилотных систем ВСУ для автоматизации учета и повышения эффективности работы.

Систему "Импульс" начали внедрять в Силах беспилотных систем

В Вооруженных Силах Украины стартовала третья волна развертывания системы учета военнослужащих "Импульс". Отныне ее начинают внедрять также в подразделениях Сил беспилотных систем. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.

Детали

Развертывание системы проходит в несколько этапов: от подготовки инфраструктуры и настройки защищенной среды до импорта данных и перехода на ежедневную работу в системе.

Минобороны проинформировало, что "Импульс" разрабатывают и внедряют ИТ-специалисты Центра масштабирования технологических решений ВСУ. Это военнослужащие с боевым опытом, которые хорошо понимают реальные потребности подразделений и специфику службы в условиях войны. Именно поэтому система адаптирована к практическому использованию на местах. Развертывание обеспечивают подразделения Минобороны и ВСУ. Более 200 воинских частей уже работают в "Импульсе" ежедневно.

Сейчас несколько подразделений Сил беспилотных систем уже получили необходимую технику и начинают настраивать безопасную среду для работы с "Импульсом". Ожидается, что система существенно ускорит обработку и анализ данных – а это еще более точные и оперативные решения, от которых напрямую зависит эффективность выполнения подразделениями задач по назначению

- пояснил Иван «Гринч», руководитель направления цифровизации Сил беспилотных систем ВСУ.

Также ведомство отмечает, что "Импульс" — это не только инструмент ежедневного учета. Система закладывает основу для дальнейшей цифровой трансформации армии. В перспективе ее данные станут основой для развития других цифровых сервисов в армии, в частности системы управления оборонными ресурсами SAP, приложения Армия+ и Медицинской информационной системы.

Напомним

В октябре подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ начали ежедневную работу в официальной цифровой системе учета военных "Импульс". Это позволит формировать приказы, фиксировать отпуска, командировки и другие события, связанные с прохождением военной службы, без дублирования.

Ольга Розгон

Общество
Техника
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины