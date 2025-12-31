Систему "Импульс" начали внедрять в Силах беспилотных систем
Киев • УНН
Систему "Импульс" начали внедрять в подразделениях Сил беспилотных систем ВСУ для автоматизации учета и повышения эффективности работы.
В Вооруженных Силах Украины стартовала третья волна развертывания системы учета военнослужащих "Импульс". Отныне ее начинают внедрять также в подразделениях Сил беспилотных систем. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.
Детали
Развертывание системы проходит в несколько этапов: от подготовки инфраструктуры и настройки защищенной среды до импорта данных и перехода на ежедневную работу в системе.
Минобороны проинформировало, что "Импульс" разрабатывают и внедряют ИТ-специалисты Центра масштабирования технологических решений ВСУ. Это военнослужащие с боевым опытом, которые хорошо понимают реальные потребности подразделений и специфику службы в условиях войны. Именно поэтому система адаптирована к практическому использованию на местах. Развертывание обеспечивают подразделения Минобороны и ВСУ. Более 200 воинских частей уже работают в "Импульсе" ежедневно.
Сейчас несколько подразделений Сил беспилотных систем уже получили необходимую технику и начинают настраивать безопасную среду для работы с "Импульсом". Ожидается, что система существенно ускорит обработку и анализ данных – а это еще более точные и оперативные решения, от которых напрямую зависит эффективность выполнения подразделениями задач по назначению
Также ведомство отмечает, что "Импульс" — это не только инструмент ежедневного учета. Система закладывает основу для дальнейшей цифровой трансформации армии. В перспективе ее данные станут основой для развития других цифровых сервисов в армии, в частности системы управления оборонными ресурсами SAP, приложения Армия+ и Медицинской информационной системы.
Напомним
В октябре подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ начали ежедневную работу в официальной цифровой системе учета военных "Импульс". Это позволит формировать приказы, фиксировать отпуска, командировки и другие события, связанные с прохождением военной службы, без дублирования.