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Сирський: на Харківщині ворог загруз у вуличних боях за Вовчанськ, найжорсткіші бої - на Покровському та Курахівському напрямках

Сирський: на Харківщині ворог загруз у вуличних боях за Вовчанськ, найжорсткіші бої - на Покровському та Курахівському напрямках

Київ • УНН

 • 14444 перегляди

У Харківській області російські війська повністю загрузли у вуличних боях за Вовчанськ, а на Покровському та Курахівському напрямках тривають інтенсивні та запеклі бої, ворог намагається прорвати українську оборону за будь-яку ціну.

У Харківській області російські війська повністю зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ, у районі Липців ворог перейшов до активної оборони, складна ситуація в райони Кислівки. Найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у четвер у Facebook, пише УНН.

Деталі

"Продовжую свою роботу в частинах Східного фронту. Після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині противник повністю зав'яз у вуличних боях за Вовчанськ та поніс дуже високі втрати в особовому складі штурмових підрозділів. Наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно. У районі Липців ворог також поніс істотні втрати, перейшов до активної оборони, проводить мінування та вогневе ураження позицій наших військ", - вказав Сирський.

З його слів, на Куп'янському напрямку продовжуються бої у лісовому масиві на північ від міста. "Складна ситуація в районі Кислівки, де ворог намагається прорвати нашу оборону та вийти до річки Оскіл", - зазначив він.

"Інтенсивні бойові дії тривають в районі Іванівського та на підступах до Часового Яру. Ворог намагається будь-якою ціною зачепитися за місто, використовує новітні Т-90М, БМП-3, БМД-4, які, як правило, знищуються нашими протитанковими засобами та FPV дронами ще в ході висування", - повідомив Головком.

"Найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог намагається прорвати оборону наших військ на вузькій ділянці фронту між населеними пунктами Старомихайлівка - Бердичі шляхом наступальних та штурмовим дій найбільш підготовлених підрозділів", - зазначив Сирський.

З його слів, "наступальні дії відбуваються як з використанням бронетехніки, так і в пішому порядку, нерідко - на мотоциклах та багі".

На інших напрямках також неспокійно, але кількість та інтенсивність бойових дій значно менше, зауважив він.

"Ключова мета моєї роботи - вивчення обстановки на місці, вирішення проблемних питань, забезпечення додатковою кількістю боєприпасів, дронів, РЕБ та інших МТЗ, посилення резервами, тощо. Хочу відмітити ефективну роботу більшості командирів та штабів по організації бойових дій, вогневому ураженню противника, підтриманню взаємодії з сусідніми частинами. Звісно, що є проблеми, які потребують швидких та кардинальних рішень", - вказав Сирський.

Він додав, що, як завжди, відзначив кращих та вручив нагороди нашим воїнам - солдатам, сержантам та молодшим офіцерам, які хоробро захищають наші позиції і виконують основну бойову роботу.

На фронті з початку доби відбулось 28 бойових зіткнень: бої тривають у районі Кринок на поблизу Кліщіївки - Генштаб 23.05.24, 11:06 • 72701 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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