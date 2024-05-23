Сырский: на Харьковщине враг погряз в уличных боях за Волчанск, самые жесткие бои - на Покровском и Кураховском направлениях

В Харьковской области российские войска полностью увязли в уличных боях за Волчанск, в районе Липцов враг перешел к активной обороне, сложная ситуация в районе Кисловки. Наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский в четверг в Facebook, пишет УНН.

Детали

«Продолжаю свою работу в частях Восточного фронта. После первых незначительных успехов в ходе наступательных боев на Харьковщине противник полностью завяз в уличных боях за Волчанск и понес очень высокие потери в личном составе штурмовых подразделений. Сейчас враг с разных направлений перебрасывает резервы, пытаясь поддержать активные штурмовые действия, но безуспешно. В районе Липцы враг также понес существенные потери, перешел к активной обороне, проводит минирование и огневое поражение позиций наших войск", - указал Сырский.

По его словам, на Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города. «Сложная ситуация в районе Кисловки, где враг пытается прорвать нашу оборону и выйти к реке Оскол», - отметил он.

"Интенсивные боевые действия продолжаются в районе Ивановского и на подступах к Часовому Яру. Враг пытается любой ценой зацепиться за город, использует новейшие Т-90М, БМП-3, БМД-4, которые, как правило, уничтожаются нашими противотанковыми средствами и FPV дронами еще в ходе выдвижения", - сообщил Головком.

"Наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. Враг пытается прорвать оборону наших войск на узком участке фронта между населенными пунктами Старомихайловка - Бердичи путем наступательных и штурмовых действий наиболее подготовленных подразделений", - отметил Сырский.

По его словам, «наступательные действия происходят как с использованием бронетехники, так и в пешем порядке, нередко - на мотоциклах и багги».

На других направлениях также неспокойно, но количество и интенсивность боевых действий значительно меньше, отметил он.

"Ключевая цель моей работы - изучение обстановки на месте, решение проблемных вопросов, обеспечение дополнительным количеством боеприпасов, дронов, РЭБ и других МТО, усиление резервами и тому подобное. Хочу отметить эффективную работу большинства командиров и штабов по организации боевых действий, огневому поражению противника, поддержанию взаимодействия с соседними частями. Конечно, есть проблемы, которые требуют быстрых и кардинальных решений", - указал Сырский.

Он добавил, что, как всегда, отметил лучших и вручил награды нашим воинам - солдатам, сержантам и младшим офицерам, которые храбро защищают наши позиции и выполняют основную боевую работу.

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