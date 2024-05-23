Сырский: на Харьковщине враг погряз в уличных боях за Волчанск, самые жесткие бои - на Покровском и Кураховском направлениях

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
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Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
  •  87019 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  103498 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  142795 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  139934 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  134258 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  114800 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  121144 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  117269 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120600 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113900 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

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В Харьковской области российские войска полностью погрязли в уличных боях за Волчанск, а на Покровском и Кураховском направлениях продолжаются интенсивные и ожесточенные бои, враг пытается прорвать украинскую оборону любой ценой.

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Сырский: на Харьковщине враг погряз в уличных боях за Волчанск, самые жесткие бои - на Покровском и Кураховском направлениях

Украина подпишет меморандум о содействии торговым и инвестиционным отношениям с Коста-Рикой

Украина и Коста-Рика обсудили укрепление торгово-экономических связей, включая подготовку к подписанию Меморандума о взаимопонимании по содействию торговле и инвестициям, создание совместной рабочей группы и перспективы будущего соглашения о свободной торговле.

Экономика •   •  3098 просмотра
Украина подпишет меморандум о содействии торговым и инвестиционным отношениям с Коста-Рикой

За два года платформа UNITED24 воплотила в жизнь более 100 проектов для поддержки Украины - Зеленский

За два года платформа UNITED24 реализовала более 100 проектов в поддержку Украины, среди которых создание первого в мире флота морских беспилотников, сбор средств на беспилотники для армии, восстановление инфраструктуры и достижения многих других важных результатов, которые укрепили страну и спасли жизни.

Общество •   •  3621 просмотра
За два года платформа UNITED24 воплотила в жизнь более 100 проектов для поддержки Украины - Зеленский

Коммерческая структура уничтожила дорогу стратегическому предприятию

Коммерческая структура "Олсидз Блэк Си" незаконно использовала и повредила дорогу, принадлежащую стратегическому предприятию "Одесский припортовый завод".

Экономика •   •  2879 просмотра
Коммерческая структура уничтожила дорогу стратегическому предприятию

Фонд Вадима Столара приглашает на презентацию книги "Історії сильних" в Одессе

Фонд Вадима Столара приглашает на презентацию книги "Історії сильних" в Одессе.

Общество •   •  3155 просмотра
Фонд Вадима Столара приглашает на презентацию книги "Історії сильних" в Одессе

путин поехал в минск на встречу с лукашенко: о чем будут говорить

путин и лукашенко обсудят дальнейшее развитие российско-белорусского стратегического партнерства и ключевые международные вопросы во время визита путина в белоруссию 23-24 мая.

Новости Мира •   •  2174 просмотра
путин поехал в минск на встречу с лукашенко: о чем будут говорить

На Виннитчине запретят проведение массовых религиозных мероприятий за пределами культовых сооружений

С 15 июня по 31 октября 2024 года в Винницкой области будет запрещено проведение массовых религиозных мероприятий вне культовых сооружений, чтобы избежать возможных террористических атак, диверсий, ракетных ударов и провокаций в условиях вооруженной агрессии России против Украины.

Общество •   •  4001 просмотра
На Виннитчине запретят проведение массовых религиозных мероприятий за пределами культовых сооружений

ООН собирается проголосовать за установление дня памяти о геноциде в Сребренице на фоне сербской оппозиции

Ожидается, что Генеральная Ассамблея ООН проголосует за установление ежегодного дня памяти жертв геноцида в Сребренице 1995 года, что вызывает ожесточенное сопротивление со стороны сербов.

Новости Мира •   •  3499 просмотра
ООН собирается проголосовать за установление дня памяти о геноциде в Сребренице на фоне сербской оппозиции

После 2022 года влияние кремля в Венгрии усилилось – Politico

Венгрия углубляет свои связи с россией, допуская усиление российского влияния через финансовые сделки, среди которых реализация проекта строительства атомной электростанции.

политика •   •  5421 просмотра
После 2022 года влияние кремля в Венгрии усилилось – Politico

Зеленский созвонился с премьером Греции, обсудили предстоящий Саммит мира и подготовку совместного соглашения о безопасности

Президент Зеленский обсудил с премьер-министром Греции Мицотакисом усилия, направленные на привлечение широкого круга государств к предстоящему Саммиту мира и подготовку к заключению двустороннего соглашения о безопасности между Украиной и Грецией.

Война •   •  5947 просмотра
Зеленский созвонился с премьером Греции, обсудили предстоящий Саммит мира и подготовку совместного соглашения о безопасности