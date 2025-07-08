Сирський доповів Зеленському: наголосив на відновленні позицій і утриманні територій на курщині та бєлгородщині
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Володимиру Зеленському про 188 бойових зіткнень за добу та втрати ворога понад тисячу військових. Обговорювалося недопущення просування ворога та нарощення безпілотної складової.
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів Верховному головнокомандувачу Володимир Зеленському про ситуацію на фронті, насамперед на найбільш гарячих напрямках. Про це він написав у Facebook, передає УНН.
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Сирський взяв участь у засіданні Ставки Верховного головнокомандувача, де розповів про ситуацію на Покровському, Лиманському, Новопавлівському, Північно-Слобожанському напрямках. Він уточнив: за минулу добу відбулося 188 бойових зіткнень з ворогом. Загалом за вчора росіяни втратили понад тисячу своїх військових.
Головком ЗСУ акцентував увагу на недопущенні просування противника в глибину української оборони на Покровському та Новопавлівському напрямках та виходу на адміністративні кордони Дніпропетровської області. Також він наголосив на відновленні позицій та утриманні територій у курській та бєлгородській областях.
Окремо йшлося про нарощення та удосконалення безпілотної складової нашої обороноздатності – і в захисті наших тилових міст, і в стримуванні ворожих штурмів на лінії бойового зіткнення, і в атаках DeepStrike по території росії. Тримаю на контролі розвиток напрямку дронів-перехоплювачів. Формуються нові екіпажі, навчаються винищувачі. Війську потрібно якомога більше таких високотехнологічних БПЛА
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Олександр Сирський доповів Президенту Володимиру Зеленському про захист від російських далекобійних ударів і українську далекобійну роботу.