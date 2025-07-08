Сирський доповів Зеленському: наголосив на відновленні позицій і утриманні територій на курщині та бєлгородщині

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів Верховному головнокомандувачу Володимир Зеленському про ситуацію на фронті, насамперед на найбільш гарячих напрямках. Про це він написав у Facebook, передає УНН.

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Сирський взяв участь у засіданні Ставки Верховного головнокомандувача, де розповів про ситуацію на Покровському, Лиманському, Новопавлівському, Північно-Слобожанському напрямках. Він уточнив: за минулу добу відбулося 188 бойових зіткнень з ворогом. Загалом за вчора росіяни втратили понад тисячу своїх військових.

Головком ЗСУ акцентував увагу на недопущенні просування противника в глибину української оборони на Покровському та Новопавлівському напрямках та виходу на адміністративні кордони Дніпропетровської області. Також він наголосив на відновленні позицій та утриманні територій у курській та бєлгородській областях.

Окремо йшлося про нарощення та удосконалення безпілотної складової нашої обороноздатності – і в захисті наших тилових міст, і в стримуванні ворожих штурмів на лінії бойового зіткнення, і в атаках DeepStrike по території росії. Тримаю на контролі розвиток напрямку дронів-перехоплювачів. Формуються нові екіпажі, навчаються винищувачі. Війську потрібно якомога більше таких високотехнологічних БПЛА – заявив Сирський.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Олександр Сирський доповів Президенту Володимиру Зеленському про захист від російських далекобійних ударів і українську далекобійну роботу.