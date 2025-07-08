Сырский доложил Зеленскому: акцентировал внимание на восстановлении позиций и удержании территорий на курщине и белгородщине

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте, прежде всего на наиболее горячих направлениях. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

Детали

Сырский принял участие в заседании Ставки Верховного главнокомандующего, где рассказал о ситуации на Покровском, Лиманском, Новопавловском, Северо-Слобожанском направлениях. Он уточнил: за минувшие сутки произошло 188 боевых столкновений с врагом. Всего за вчера россияне потеряли более тысячи своих военных.

Главком ВСУ акцентировал внимание на недопущении продвижения противника в глубину украинской обороны на Покровском и Новопавловском направлениях и выхода на административные границы Днепропетровской области. Также он подчеркнул восстановление позиций и удержание территорий в курской и белгородской областях.

Отдельно речь шла о наращивании и усовершенствовании беспилотной составляющей нашей обороноспособности – и в защите наших тыловых городов, и в сдерживании вражеских штурмов на линии боевого соприкосновения, и в атаках DeepStrike по территории россии. Держу на контроле развитие направления дронов-перехватчиков. Формируются новые экипажи, обучаются истребители. Войску нужно как можно больше таких высокотехнологичных БПЛА – заявил Сырский.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Александр Сырский доложил Президенту Владимиру Зеленскому о защите от российских дальнобойных ударов и украинской дальнобойной работе.